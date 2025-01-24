«Это неконституционно»: суд в США заблокировал на 14 дней указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения

До последующих судебных заседаний. Президент обжалует решение.Указ оспаривают 24 штата и города, пишет CNN. Иск от Вашингтона, Аризоны, Иллинойса и Орегона рассмотрел федеральный судья Джон Кофенур, назначенный ещё при республиканце Рональде Рейгане в 1980-х, добавляет NBC News.Я проработал в судебной системе более сорока лет и не припоминаю другого случая, когда рассматриваемый вопрос был столь очевидным. Это явно антиконституционный указ.Джон Кофенур, судьяЮристы штатов считают, что правительство пытается «навязать современную версию» дела «Дред Скотт против Стэндфорда» от 1857 года, по которому афроамериканцы не могли претендовать на гражданство США. Решение позже отменили 14 поправкой к Конституции.Конституция «не даёт президенту, ведомствам или кому-либо ещё полномочий определять условия для получения гражданства тем, кто родился в США», отмечают юристы. К тому же США понесут «существенные финансовые потери», если указ вступит в силу. Программы медстрахования придётся пересмотреть, а детей — депортировать.Roberto Schmidt/AFP/Getty Images20 января 2025 года Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства по праву почвы — принципу, по которому любой человек, родившийся на территории США, автоматически становится гражданином страны.Согласно этому указу, ребёнок не получит гражданство, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был гражданином США или постоянным жителем (lawful permanent resident, LPR) на момент рождения. То же касается случаев, когда мать находится в США легально, но временно, например, по студенческой, рабочей или туристической визе, а отец — не гражданин и не постоянный житель.#новости #сша
Это явно антиконституционный указХа, вопрос решается мощным референдумом на пеньках.
Три дня и указ уже вполне конституционный. Ну ничего сами не умеют.
Можно быстренько на госуслугах организовать и никаких пеньков не нужно
Нафига? Нужно просто указ написать, что по закону можно лишать гражданство граждан сша, подозреваемых в преступном умысле.. ребенок получает гражданство по конституции, а потом его сразу лишают оного - удобно и законно
Та все проще у них - надо же просто 28ую поправку к конституции принять или отменить 14ую.
По традиции не читаю первый комментарий на vc 🤬
ЧТД
Но его же пока только заблокировали 🙂↔️☝️