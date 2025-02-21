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Карина Пардаева
Миграция

Сейм Латвии поддержал законопроект о запрете на покупку недвижимости для россиян и белорусов

До вступления в силу закон должен пройти ещё два чтения.

  • Первое чтение документ прошёл 20 февраля 2025 года, пишет lvportals.lv.
  • Если закон примут в нынешнем виде, недвижимость в Латвии не смогут приобретать как граждане России и Беларуси, так и компании, более 25% в которых принадлежит гражданам этих стран.
  • Предполагается, что документ не будет иметь обратной силы — купленная россиянами и белорусами до начала его действия недвижимость останется в их собственности, отмечает LSM.
  • Кроме того, ограничения не коснутся тех, у кого есть статус постоянного жителя ЕС или разрешение на постоянное пребывание в Латвии.
 Edijs Pālens / LETA
 Edijs Pālens / LETA
  • Законопроект «об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности» в январе 2025-го внесла в местный парламент Латвии фракция «Новое Единство». Аналогичный запрет действует в Литве с 2023 года.
  • В феврале 2024 года Латвия продлила ограничения на въезд для россиян до 4 марта 2025 года. В стране также действует запрет на движение автомобилей с российскими номерами. Исключение — транзит в течение 24 часов.

#новости #латвия

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