В Латвии предложили запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость в стране

Запрет коснётся и юрлиц, оформленных на граждан этих государств.Соответствующий законопроект внесла в Сейм (парламент) правящая партия «Новое единство», пишет Delfi.Цель документа — не допустить «вредную и опасную деятельность с точки зрения государственных интересов», а также исключить возможность «обхода санкций».Ограничения не коснутся тех, у кого есть статус постоянного жителя ЕС или разрешение на постоянное пребывание в Латвии.UnsplashВ феврале 2024 года Латвия продлила ограничения на въезд для россиян до 4 марта 2025 года.В стране также действует запрет на движение автомобилей с российскими номерами. Исключение — транзит в течение 24 часов.#новости #латвия
Из этой новости мы узнали, что в Латвии есть парламент и недвижимость. Ну и вообще вспомнили, что есть Латвия.
Зураб, лепите дальше, не отвлекайтесь.
Прибалтийские шпро... тигры расправляют плечи.
расправляют консервы
Когда спроса и так нет — можно и запретить.
Главное чтобы звучало
Три дня гналась за вами, чтобы сказать что вы мне не нужны...