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Карина Пардаева
Миграция

В Латвии предложили запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость в стране

Запрет коснётся и юрлиц, оформленных на граждан этих государств.

  • Соответствующий законопроект внесла в Сейм (парламент) правящая партия «Новое единство», пишет Delfi.
  • Цель документа — не допустить «вредную и опасную деятельность с точки зрения государственных интересов», а также исключить возможность «обхода санкций».
  • Ограничения не коснутся тех, у кого есть статус постоянного жителя ЕС или разрешение на постоянное пребывание в Латвии.
Unsplash
Unsplash
  • В феврале 2024 года Латвия продлила ограничения на въезд для россиян до 4 марта 2025 года.
  • В стране также действует запрет на движение автомобилей с российскими номерами. Исключение — транзит в течение 24 часов.

#новости #латвия

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79 комментариев
Церетели

Из этой новости мы узнали, что в Латвии есть парламент и недвижимость. Ну и вообще вспомнили, что есть Латвия.

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Буквоед

Зураб, лепите дальше, не отвлекайтесь.

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5
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Слегка Придурковатый

Прибалтийские шпро... тигры расправляют плечи.

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10
1
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Кузя

расправляют консервы

1
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Михаил Емельченков

Когда спроса и так нет — можно и запретить.

19
3
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n.shmelev

Главное чтобы звучало

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Павел Блахин

Три дня гналась за вами, чтобы сказать что вы мне не нужны...

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