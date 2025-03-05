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Карина Пардаева
Миграция

Южная Корея запланировала запустить «топ-визу» для специалистов в области высоких технологий

Среди требований — минимум восемь лет опыта работы, включая три года в одной из 500 крупнейших мировых компаний.

  • Программу планируют запустить до конца марта 2025 года. Она предусматривает иммиграционные и резидентские льготы, пишет Yonhap News. Какие именно — не уточняется.
  • В стране заинтересованы в молодых иностранных специалистах в области производства полупроводников и дисплеев, аккумуляторных технологий, биотехнологий, робототехники и оборонной промышленности.
  • Претенденты на визу должны иметь магистерскую или докторскую степень, полученную «в одном из 100 лучших университетов мира». Также требуется минимум восемь лет опыта работы, три из которых — «в одной из 500 крупнейших мировых компаний». Список лучших университетов и компаний не указан. Годовой доход — от 140 млн вон (около $100 тысяч).
Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок сообщил, что цель инициативы — привлечь креативные кадры для ускорения экономического роста в условиях глобальной конкуренции.

#новости

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