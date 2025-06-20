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Карина Пардаева
Миграция

Сейм Латвии запретил гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в стране

Продавец обязан проверить, с кем заключает договор купли-продажи.

Источник изображения: Unsplash
Источник изображения: Unsplash
  • Закон «об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», приняли в третьем чтении, пишет LSM.
  • Запрет также касается компаний, в которых россиянам или белорусам принадлежит не менее 25% долей (акций) уставного капитала.
  • Исключения — наследство, решения суда и покупка единственного жилья при наличии постоянного вида на жительство, выданного до вступления закона в силу, или статуса постоянного жителя ЕС.
  • Запрет будет действовать на сделки, заключённые после вступления закона в силу. Для этого его должен подписать президент.
  • В апреле 2025 года аналогичный закон подписал парламент Финляндии. Документ запрещает россиянам покупать земельные участки в стране. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.

#новости

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