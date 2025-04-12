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Карина Пардаева
Миграция

Парламент Финляндии запретил россиянам покупать земельные участки в стране

Ограничения объясняют интересами национальной безопасности.

  • Парламент Финляндии 11 апреля 2025 года одобрил предложение правительства о полном запрете на сделки с недвижимостью для граждан России, пишет Yle со ссылкой на Минобороны.
  • Глава Минобороны Антти Хаккянен среди следующих мер по усилению безопасности назвал разработку «законодательства, расширяющего возможности вмешательства в уже совершённые сделки с недвижимостью».
  • Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Минобороны Финляндии предложило ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян в сентябре 2024 года. Хяккянен тогда отметил, что закон не затронет лиц с постоянным видом на жительство или людей с паспортами обеих стран — Финляндии и России.
  • По оценкам министерства, в сентябре 2024 года в Финляндии насчитывалось около 3500 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. Почти половина объектов стоила менее €30 тысяч.

#новости

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