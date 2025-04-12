Парламент Финляндии запретил россиянам покупать земельные участки в стране

Ограничения объясняют интересами национальной безопасности.Парламент Финляндии 11 апреля 2025 года одобрил предложение правительства о полном запрете на сделки с недвижимостью для граждан России, пишет Yle со ссылкой на Минобороны.Глава Минобороны Антти Хаккянен среди следующих мер по усилению безопасности назвал разработку «законодательства, расширяющего возможности вмешательства в уже совершённые сделки с недвижимостью».Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.Источник фото: UnsplashМинобороны Финляндии предложило ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян в сентябре 2024 года. Хяккянен тогда отметил, что закон не затронет лиц с постоянным видом на жительство или людей с паспортами обеих стран — Финляндии и России.По оценкам министерства, в сентябре 2024 года в Финляндии насчитывалось около 3500 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. Почти половина объектов стоила менее €30 тысяч.#новости