Правительство Португалии запланировало ужесточить правила получения гражданства и воссоединения семей

А рабочие визы хотят выдавать только «высококвалифицированным специалистоам» со знанием португальского языка.Минимальный срок легального проживания для получения гражданства планируют увеличить с пяти до десяти лет, пишет Schengen News. Внимание на публикацию обратил Forbes.Изменения обсуждают в правительстве Португалии, но когда они могут вступить в силу, пока неизвестно, отмечает издание.Один из рассматриваемых вариантов реформы также предполагает, что период между подачей заявки на ВНЖ и её одобрением не будет учитываться при исчислении срока проживания.Ещё одной мерой может стать ограничение программы воссоединения семей, добавляет издание, не раскрывая подробностей.Кроме того, власти могут ужесточить выдачу рабочих виз. В частности, предоставлять их только «высококвалифицированным специалистам», а также требовать владения португальским языком.#новости #португалия