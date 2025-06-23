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Артур Томилко
Миграция

Правительство Португалии запланировало ужесточить правила получения гражданства и воссоединения семей

А рабочие визы хотят выдавать только «высококвалифицированным специалистоам» со знанием португальского языка.

  • Минимальный срок легального проживания для получения гражданства планируют увеличить с пяти до десяти лет, пишет Schengen News. Внимание на публикацию обратил Forbes.
  • Изменения обсуждают в правительстве Португалии, но когда они могут вступить в силу, пока неизвестно, отмечает издание.
  • Один из рассматриваемых вариантов реформы также предполагает, что период между подачей заявки на ВНЖ и её одобрением не будет учитываться при исчислении срока проживания.
  • Ещё одной мерой может стать ограничение программы воссоединения семей, добавляет издание, не раскрывая подробностей.
  • Кроме того, власти могут ужесточить выдачу рабочих виз. В частности, предоставлять их только «высококвалифицированным специалистам», а также требовать владения португальским языком.

#новости #португалия

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