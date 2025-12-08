Популярное
Артур Томилко
Миграция

Конгресс Испании рассмотрит законопроект, который исключает возможность получить ВНЖ по принципу «осёдлости»

В 2024 году правительство страны, наоборот, смягчало правила миграции.

Фото Reuters
Фото Reuters
  • Документ, который поддержало большинство в сенате Испании, зарегистрировал конгресс страны, обратил внимание Telegram-канал Espánium. Дата рассмотрения пока не назначена.
  • Законопроект предлагает отменить все нормы, которые позволяют оформить ВНЖ Испании по принципу «осёдлости» (arraigo). Среди них — двухлетнее проживание в нелегальном статусе (например, когда человек остался в Испании после истечения шенгенской визы), а также трудовые, социальные и семейные связи, поясняет Espánium.
  • Кроме того, документ исключает возможность получения или продления ВНЖ при наличии судимостей в странах проживания за последние пять лет, даже за преступления небольшой тяжести. А за серьёзные или повторные правонарушения на территории Испании предусматривает депортацию.
  • В конце 2024 года правительство Испании утвердило новые правила миграции. В частности, сократило срок «осёдлости» для получения ВНЖ с трёх до двух лет, упростило правило легализации для студентов, а также ввело новую визу для поиска работы сроком до 12 месяцев.

#новости #испания

