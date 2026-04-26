Евгения Евсеева
Миграция

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил обнулить на 20 лет налоги на иностранные доходы для новых резидентов страны

Как физлиц, так и компаний.

Источник: Unsplash 
Источник: Unsplash 
  • Пока предложение озвучили на словах — пакет законопроектов ещё не внесли в парламент, пишет Imi. Когда это случится — неизвестно. Окончательно условия пропишут в документах.
  • Согласно предложению, лица, которые в течение трёх последних лет не были налоговыми резидентами Турции, могут переехать в страну и в течение 20 лет не платить налоги на доходы от иностранных источников.
  • Доходы внутри страны будут облагаться по стандартной ставке — она рассчитывается по прогрессивной шкале, от 15% до 40% в зависимости от уровня заработка.
  • Налог на наследство и дарение составит 1% — обычно ставка может достигать до 30%.

#новости #турция

