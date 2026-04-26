Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил обнулить на 20 лет налоги на иностранные доходы для новых резидентов страны

Как физлиц, так и компаний. Источник: Unsplash Пока предложение озвучили на словах — пакет законопроектов ещё не внесли в парламент, пишет Imi. Когда это случится — неизвестно. Окончательно условия пропишут в документах.Согласно предложению, лица, которые в течение трёх последних лет не были налоговыми резидентами Турции, могут переехать в страну и в течение 20 лет не платить налоги на доходы от иностранных источников.Доходы внутри страны будут облагаться по стандартной ставке — она рассчитывается по прогрессивной шкале, от 15% до 40% в зависимости от уровня заработка.Налог на наследство и дарение составит 1% — обычно ставка может достигать до 30%.#новости #турция