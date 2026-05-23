Администрация Трампа ужесточила правила оформления грин-карт — заявители должны будут подавать документы и ждать одобрения за пределами США

Решение затронет в том числе иностранных специалистов с визами H-1B, которые захотят получить грин-карту. По новым правилам оформление грин-карт внутри США станет исключением для «чрезвычайных случаев». Большинство заявителей должны будут подавать документы и дожидаться решения властей за пределами страны.Изменения среди прочего затронут иностранных специалистов, студентов и других мигрантов, отмечают СМИ. До этого они могли менять статус, не покидая США.Новый подход создаст дополнительные трудности для компаний, нанимающих иностранных специалистов по визам H‑1B, говорят юристы. Теперь те, кто «годами» работал в США и решил получить грин-карту, должны будут выезжать из страны и проходить процедуру, которая может занимать месяцы из-за очередей в консульствах.При этом в случае отказа у заявителя не будет юридических механизмов обжалования консульского решения. Эксперты ожидают волну исков от соискателей грин-карт и их работодателей.В сентябре 2025 года Трамп ввёл сбор в $100 тысяч за въезд по визе H-1B. Основными бенефициарами этой программы выступали крупнейшие ИТ-компании, отмечали СМИ. Критики Белого Дома заявили, что решение «подорвёт конкурентоспособность» страны в технологическом секторе.