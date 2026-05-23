Артур Томилко
Миграция

Администрация Трампа ужесточила правила оформления грин-карт — заявители должны будут подавать документы и ждать одобрения за пределами США

Решение затронет в том числе иностранных специалистов с визами H-1B, которые захотят получить грин-карту.

Фото Zuma Press
  • По новым правилам оформление грин-карт внутри США станет исключением для «чрезвычайных случаев». Большинство заявителей должны будут подавать документы и дожидаться решения властей за пределами страны.
  • Изменения среди прочего затронут иностранных специалистов, студентов и других мигрантов, отмечают СМИ. До этого они могли менять статус, не покидая США.
  • Новый подход создаст дополнительные трудности для компаний, нанимающих иностранных специалистов по визам H‑1B, говорят юристы. Теперь те, кто «годами» работал в США и решил получить грин-карту, должны будут выезжать из страны и проходить процедуру, которая может занимать месяцы из-за очередей в консульствах.
  • При этом в случае отказа у заявителя не будет юридических механизмов обжалования консульского решения. Эксперты ожидают волну исков от соискателей грин-карт и их работодателей.
  • В сентябре 2025 года Трамп ввёл сбор в $100 тысяч за въезд по визе H-1B. Основными бенефициарами этой программы выступали крупнейшие ИТ-компании, отмечали СМИ. Критики Белого Дома заявили, что решение «подорвёт конкурентоспособность» страны в технологическом секторе.

33 комментария