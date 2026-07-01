В России открылись визовые центры Черногории — для россиян пока действует «безвиз», но страна планирует его отменить

В них можно оформить долгосрочные визы. Источник: UnsplashВизовые центры работают в восьми городах — в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, сообщает VFS Global.Податься на визу могут граждане Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также «ряда государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки».Кроме того, обратиться в центр могут и россияне. Например, для получения долгосрочной визы — учебной, рабочей или визы кочевника. Сейчас в Черногории россияне могут находиться без визы до 30 дней. Для более длительной поездки нужна виза.В ноябре 2025 года Черногория объявила, что планирует отменить безвизовый режим для россиян до конца сентября 2026 года. К этому времени страна должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС.#новости #черногория