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Евгения Евсеева
Миграция

В России открылись визовые центры Черногории — для россиян пока действует «безвиз», но страна планирует его отменить

В них можно оформить долгосрочные визы.

Источник: Unsplash
Источник: Unsplash
  • Визовые центры работают в восьми городах — в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, сообщает VFS Global.
  • Податься на визу могут граждане Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также «ряда государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки».
  • Кроме того, обратиться в центр могут и россияне. Например, для получения долгосрочной визы — учебной, рабочей или визы кочевника. Сейчас в Черногории россияне могут находиться без визы до 30 дней. Для более длительной поездки нужна виза.
  • В ноябре 2025 года Черногория объявила, что планирует отменить безвизовый режим для россиян до конца сентября 2026 года. К этому времени страна должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС.

#новости #черногория

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