США задумались о введении залога в $100 тысяч для соискателей на грин-карты — WSJ

Вернуть его получится только после получения гражданства США. Источник: «Арменпресс»Издание со ссылкой источники пишет, что сумма залога может варьироваться в зависимости от «каждого отдельного случая» — он может быть как больше, так и меньше.Опробовать нововведение хотят на «некоторых» заявителях из небольшого количества стран — каких и из каких государств, WSJ не сообщает.Залог должен стать финансовой гарантией на случай, если после переезда обладатель грин-карты не сможет обеспечивать себя. Вернуть же деньги получится только после получения гражданства США — этот процесс занимает как минимум пять лет.Грин-карта — удостоверение личности, подтверждающее право на постоянное жительство и разрешающее иностранцам трудоустройство в стране.Артур ТомилкоМиграция23 маяАдминистрация Трампа ужесточила правила оформления грин-карт — заявители должны будут подавать документы и ждать одобрения за пределами США Решение затронет в том числе иностранных специалистов с визами H-1B, которые захотят получить грин-карту. Дополнено 31 мая 2026 года. МВД США заявило, что изменения в правилах не скажутся на высококвалифицированных специалистах. Требование не распространяется на тех, кто «служит национальным интересам и приносит пользу местной экономике».#новости #гринкарта #сша