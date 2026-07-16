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Евгения Евсеева
Миграция

США задумались о введении залога в $100 тысяч для соискателей на грин-карты — WSJ

Вернуть его получится только после получения гражданства США.

Источник: «Арменпресс»
Источник: «Арменпресс»
  • Издание со ссылкой источники пишет, что сумма залога может варьироваться в зависимости от «каждого отдельного случая» — он может быть как больше, так и меньше.
  • Опробовать нововведение хотят на «некоторых» заявителях из небольшого количества стран — каких и из каких государств, WSJ не сообщает.
  • Залог должен стать финансовой гарантией на случай, если после переезда обладатель грин-карты не сможет обеспечивать себя. Вернуть же деньги получится только после получения гражданства США — этот процесс занимает как минимум пять лет.
  • Грин-карта — удостоверение личности, подтверждающее право на постоянное жительство и разрешающее иностранцам трудоустройство в стране.
Артур Томилко
Миграция
Администрация Трампа ужесточила правила оформления грин-карт — заявители должны будут подавать документы и ждать одобрения за пределами США

Решение затронет в том числе иностранных специалистов с визами H-1B, которые захотят получить грин-карту.

Дополнено 31 мая 2026 года. МВД США заявило, что изменения в правилах не скажутся на высококвалифицированных специалистах. Требование не распространяется на тех, кто «служит национальным интересам и приносит пользу местной экономике».

#новости #гринкарта #сша

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