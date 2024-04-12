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Источник фото: «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 апреля: доллар — 93,72 рубля (на 50 копеек больше, чем 11 апреля), евро — 100,68 рубля (на 55 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:15 мск: доллар — 93,47 рубля, евро — 100,20 рубля.

Курсы на Forex на 8:02: доллар — 93,47 рубля, евро — 100,18 рубля.

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Кто и как адаптируется

ЦБ предложил увеличить лимит страхования долгосрочных вкладов и снизить ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов, чтобы повысить привлекательность таких вкладов для россиян. В отрасли сомневаются, что это поможет, потому что «при колебаниях ставок длинные вклады невыгодны либо банку, либо вкладчику».

ЕС изучает возможность ввести отдельный режим санкций в отношении России, как против Ирана и КНДР, пишет ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Решение хотят принять до 9 июня 2024 года.

Какие есть проблемы и трудности

С конца марта 2024 года российским производителям электроники приходят письма от китайских партнёров о том, что оплата от российского юрлица через китайские банки не проходит, сообщил «Ъ» со ссылкой на источник. Речь, в первую очередь, идёт об оплате компонентов и готовых наборов для сборки электроники. Проблемы связывают с ужесточением контроля над работой с Россией на фоне угроз вторичных санкций со стороны США.

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» требует от Google International вернуть 10 млрд рублей, которые были выплачены российской компанией в 2021 году в виде дивидендов и налога, обратило внимание «Интерфакс». Якобы тогда финансовое состояние ООО «отвечало признакам неплатёжеспособности».

Из-за конфликта в Красном море один из крупнейших портов ОАЭ Джабаль-Али оказался перегружен. По словам опрошенного «Ъ» участника рынка, там обрабатывается свыше 80% всех контейнерных грузов, которые идут в Россию через ОАЭ. Из-за нагрузки стоимость всех услуг выросла, а средний срок доставки грузов увеличился.

Контекст

Генеральный контролер госуслуг Мали Бадра Алу Кулибали заявил «РИА Новости», что республика хотела бы использовать карты российской платежной системы «Мир».

По итогам 2023 года Федеральная налоговая служба выявила 74,4 тысячи нарушений валютного законодательства — это в 4,6 раза больше, чем в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства. Прирост вызван прежде всего тем, что до конца 2022 года в России действовал мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства.

После блокировки в России сервисов Meta (признана экстремистской и запрещена) трафик перетёк в Telegram и «ВКонтакте», сообщили представители операторов связи «большой четвёрки» и нескольких онлайн-платформ на отраслевой конференции. Была версия, что значимый приток получат азиатские площадки, но на «восточное направление» приходился 1% объёма в 2023 году.

Новости предыдущего дня, 11 апреля — здесь.