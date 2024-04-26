Минфин Бельгии не признал силу указа Путина об обмене заблокированными активами Статьи редакции
Издание поинтересовалось у ведомства, какую тактику оно выберет: будет способствовать обмену или препятствовать.
- «Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в ЕС. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — заявили «РБК Инвестициям» в бельгийском министерстве.
- Указ об обмене заблокированными активами Владимир Путин подписал в ноябре 2023 года. Он разрешает иностранцам выкупить замороженные бумаги у россиян за счёт средств со счетов типа «С» «путём проведения торгов». Стоимость портфелей ограничена суммой в 100 тысяч рублей.
- По данным ЦБ, в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream заблокированы активы россиян на 5,7 трлн рублей. Минфин Бельгии регулирует Euroclear — и именно на него приходится основная часть активов, пишет РБК.
- В люксембургском Clearstream уже говорили, что не будут оказывать инвесторам поддержку в рамках выкупа заблокированных бумаг.
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Забавно, конечно, что бельгийские чиновники наложили санкции автоматически на всех россиян. Когда-нибудь мы спросим с них за все.
ты из тех кто клеит на тачку "можем повторить"? 🤣
Ты с пенсионного фонда спросить за замороженную часть не можешь.
С МИД за "мы нападать не собираемся" не можешь.
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А тут спросишь😂
В своей голове, перед телеком, разве что, за просмотром соловьева
Вы можете прямо сейчас спросить. Подсказать имейл Спортлото или сами найдете?
Говорят, бабки пойдут на восстановление страны, по которой каждый день россияне выпускают ракеты, дроны, авиабомбы. Так что можешь порадоваться, на благое дело потратят.
Попробуй сначала в спортлото спросить
Но ты же не забыл что автоматически на всех, потому что спб биржа им не выдала кого нужно? А "кто нужно" очень рад размазать ответственность на всех россиян.
Было бы странно.
Но как удивлён главнюк. Ему рассказывали что он не везде рулит?
Они пока собираются с духом, чтобы доложить, что пресс-секретарь недружественной соцсети после объявления приговора не прилетел тут же и не сел.
Не понятно, чего они вредничают , очевидно же что обмены портфелей до 100.000 руб (чуть более 1000$) это не активы олигархов )) неужели, чтобы тупо поднасрать обычным людям в РФ и своим же европейским инвесторам ?
Так бывает, когда закон един для всех, а не отдельно для людей и для олигархов
У них там рекордная выручка последние года из-за этих заблокированных средств, естественно они будут тянуть разблокировку как можно дольше.
Все понятно, если принять за данность, что их риторика ("воюем с режимом") не совпадает с реальными действиями (воюют со страной). Это Бельгия, они в своих колониях в Африке туземцам руки обрубали за недостаточную выработку.
Невероятно прям
В чем сила, брат?
В Ньютонах.
😁
Вроде в паспорте Казахстана со счётами у иностранных брокеров
явно не в таких указах,ахахах
Т.е. минфин Бельгии будет морозить передачу заблокированных бумаг своим же фирмам, ушедшим из РФ?
Отдадут из заблокированного, если потребуется.
они сами заморозили их, когда решили открыть что либо в рф
Тогда пусть Бельгия отдаёт нам деньги шоколадом 💁♀️
У них вкусный шоколад 😋🍫
Ты же понимаешь, как устроен человек и его нейронные связи в голове? Чем больше ты генерируешь подобный бред, тем сильнее связи становятся и формируются. То есть, по факту, ты и правда станешь таким овощем, которым прикидываешься.
Возьми лучше брюссельскую капусту, она пополезнее будет
ну так еще бы они не признали силу указа, когда такая не столько выгодная сумма указана
стимулируют Бельгию поднять курс рубля, не?
Указ "разрешает иностранцам выкупить" То есть новость надо перефразировать. ЕС запретил своим физ лицам обменять свои активы, а не это всё. Они там в ЕС своих граждан кинули, а не указ Путина не выполнили.
Это такой ии местный, все глаголы заменены на «разрешать» и «запрещать». «Мы начали изготавливать новый сыр и разрешаем вам его покупать»…
На бельгии есть минфин?
Удивлён
Бельгия давно островом стала или почему на Бельгии вместо в Бельгии?
Зачем им их выкупать?
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"По данным ЦБ, в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream заблокированы активы россиян на 5,7 трлн рублей"
Не ошиблись? Точно Россиян?
Мария Захарова вчера сказала, что "Ничтожные приняли ничтожное", а я вначале не понял про что она
Надеемся, что дипломатические танцы продолжатся не только на паркете, но и в финансовой сфере