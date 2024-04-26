Деньги
Полина Лааксо

Минфин Бельгии не признал силу указа Путина об обмене заблокированными активами Статьи редакции

Издание поинтересовалось у ведомства, какую тактику оно выберет: будет способствовать обмену или препятствовать.

  • «Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в ЕС. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — заявили «РБК Инвестициям» в бельгийском министерстве.
  • Указ об обмене заблокированными активами Владимир Путин подписал в ноябре 2023 года. Он разрешает иностранцам выкупить замороженные бумаги у россиян за счёт средств со счетов типа «С» «путём проведения торгов». Стоимость портфелей ограничена суммой в 100 тысяч рублей.
  • По данным ЦБ, в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream заблокированы активы россиян на 5,7 трлн рублей. Минфин Бельгии регулирует Euroclear — и именно на него приходится основная часть активов, пишет РБК.
  • В люксембургском Clearstream уже говорили, что не будут оказывать инвесторам поддержку в рамках выкупа заблокированных бумаг.
Источник фото: PaySpace Magazine

#новости #euroclear

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56 комментариев
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 Ale K

Попущен

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Вася Пражкин

Забавно, конечно, что бельгийские чиновники наложили санкции автоматически на всех россиян. Когда-нибудь мы спросим с них за все.

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Zloy Marketolog

ты из тех кто клеит на тачку "можем повторить"? 🤣

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4 комментария
Случай

Ты с пенсионного фонда спросить за замороженную часть не можешь.
С МИД за "мы нападать не собираемся" не можешь.

А тут спросишь😂
В своей голове, перед телеком, разве что, за просмотром соловьева

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1 комментарий
Император Нолимоций

Вы можете прямо сейчас спросить. Подсказать имейл Спортлото или сами найдете?

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6 комментариев
Zzz Zzz

Говорят, бабки пойдут на восстановление страны, по которой каждый день россияне выпускают ракеты, дроны, авиабомбы. Так что можешь порадоваться, на благое дело потратят.

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Iliya Strakovich

Попробуй сначала в спортлото спросить

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Alexey Melikhov

Но ты же не забыл что автоматически на всех, потому что спб биржа им не выдала кого нужно? А "кто нужно" очень рад размазать ответственность на всех россиян.

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Вадим Д.

Было бы странно.

Но как удивлён главнюк. Ему рассказывали что он не везде рулит?

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Император Нолимоций

Они пока собираются с духом, чтобы доложить, что пресс-секретарь недружественной соцсети после объявления приговора не прилетел тут же и не сел.

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John Johnson

Не понятно, чего они вредничают , очевидно же что обмены портфелей до 100.000 руб (чуть более 1000$) это не активы олигархов )) неужели, чтобы тупо поднасрать обычным людям в РФ и своим же европейским инвесторам ?

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Zloy Marketolog

Так бывает, когда закон един для всех, а не отдельно для людей и для олигархов

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1 комментарий
Arthur N

У них там рекордная выручка последние года из-за этих заблокированных средств, естественно они будут тянуть разблокировку как можно дольше.

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Петр В

Все понятно, если принять за данность, что их риторика ("воюем с режимом") не совпадает с реальными действиями (воюют со страной). Это Бельгия, они в своих колониях в Африке туземцам руки обрубали за недостаточную выработку.

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Семён Сердюков

Невероятно прям

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Otabek Khamdamov

В чем сила, брат?

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Sith Bender

В Ньютонах.

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Отрицательный Веган

😁

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Inspector Gadget

Вроде в паспорте Казахстана со счётами у иностранных брокеров

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Генератор случайных мыслей

явно не в таких указах,ахахах

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Бинарный Ёж

Т.е. минфин Бельгии будет морозить передачу заблокированных бумаг своим же фирмам, ушедшим из РФ?

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Император Нолимоций

Отдадут из заблокированного, если потребуется.

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2 комментария
gg

они сами заморозили их, когда решили открыть что либо в рф

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Запопу Кусь

Тогда пусть Бельгия отдаёт нам деньги шоколадом 💁‍♀️
У них вкусный шоколад 😋🍫

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Maxim Fox

Ты же понимаешь, как устроен человек и его нейронные связи в голове? Чем больше ты генерируешь подобный бред, тем сильнее связи становятся и формируются. То есть, по факту, ты и правда станешь таким овощем, которым прикидываешься.

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2 комментария
Толя Германофф

Возьми лучше брюссельскую капусту, она пополезнее будет

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Тома Енот
Стоимость портфелей ограничена суммой в 100 тысяч рублей.

ну так еще бы они не признали силу указа, когда такая не столько выгодная сумма указана

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Александр Колпаков

стимулируют Бельгию поднять курс рубля, не?

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Webmaster3.0

Указ "разрешает иностранцам выкупить" То есть новость надо перефразировать. ЕС запретил своим физ лицам обменять свои активы, а не это всё. Они там в ЕС своих граждан кинули, а не указ Путина не выполнили.

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шатал устоев

Это такой ии местный, все глаголы заменены на «разрешать» и «запрещать». «Мы начали изготавливать новый сыр и разрешаем вам его покупать»…

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Горделивый Сербский Патриот

На бельгии есть минфин?
Удивлён

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Dimitri

Бельгия давно островом стала или почему на Бельгии вместо в Бельгии?

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3 комментария
Валерий Баканов

Зачем им их выкупать?

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Maxim Fox

"По данным ЦБ, в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream заблокированы активы россиян на 5,7 трлн рублей"
Не ошиблись? Точно Россиян?

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Zloy Marketolog

Мария Захарова вчера сказала, что "Ничтожные приняли ничтожное", а я вначале не понял про что она

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Отрицательный Веган
Минфин Бельгии не признал СИЛУ
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petrvil

Надеемся, что дипломатические танцы продолжатся не только на паркете, но и в финансовой сфере

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53 комментария
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