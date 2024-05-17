День 814: доля самозанятых ИТ-специалистов за четыре года выросла с 1% до 20% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 17 мая: доллар — 90,92 рубля (на 33 копейки меньше, чем 16 мая), евро — 98,89 рубля (на 7 копеек больше).
«Росбанк» в отчёте за первый квартал 2024 года по МСФО единственный из системно значимых банков сообщил о снижении объёма активов, пишет «Ъ». Это может быть связано с предстоящей интеграцией с «Тинькофф», полагают эксперты.
Кто и как адаптируется
Основатель «Мойофис» Дмитрий Комиссаров учредил компанию по разработки BIOS-системы для отечественных компьютеров. На такое ПО с 2025 года должны перейти все объекты критической информационной инфраструктуры в России. Инвестиции в запуск проекта составили 30 млн рублей, до конца года Комиссаров планирует вложить до 80 млн рублей.
ОАК (входит в «Ростех») планирует отказать от названия Superjet, рассказал в интервью РБК глава госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, российский ближнемагистральный самолёт могут переименовать в «Яковлев».
В Госдуму внесли проект поправок к Трудовому кодексу, которые разрешают компаниям использовать на постоянной основе заёмный труд при посредничестве государственных центров занятости. Эксперты считают, что в условиях дефицита кадров такая услуга может быть востребована только на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Контекст
С 2020 года доля самозанятых ИТ-специалистов в России выросла с 1% до 20% от общего числа, подсчитали в АКИТ. Всего на начало 2024-го в отрасли работает около 2,3 млн человек. Самозанятость стала популярна ещё в пандемию, а после начала боевых действий в Украине компаниям оказалось проще и выгодней нанимать таких сотрудников, особенно проживающих за рубежом, поясняют на рынке. По оценкам экспертов, если власти заставят компании вернуть самозанятых в наём, расходы бизнеса увеличатся на 20-30%.
Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле 2024-го выросли на 2,8% год к году, до 509,5 тысяч штук, подсчитал «Автостат». Наиболее популярным на вторичном рынке брендом остается Lada.
Доля рубля при расчётах с европейскими странами за экспорт марте 2024 года достигла 58,5%, следует из данных ЦБ. За год показатель увеличился на 9,6 п.п. По данным ФТС, на поставки в Европу в первом квартале приходилось 15,2% от общего объёма российского экспорта.
Новости предыдущего дня, 16 мая — здесь.
BIOS наши нарисуют и даже рекламу мойофиса запихнут, это да. Вопрос только на каких матерях он будет, неужто на «отечественных»? Или китайцы будут сразу его шить?
Проблемы сделать отечественную материнскую нет никакой, но полностью отечественной она не будет до тех пор, пока не появятся все необходимые отечественные компоненты. Так что разницы нет никакой «отечественная» материнская плата или оригинальная китайская.
Проблема есть и грандиозная — н кто не собирается их производить, есть название, слово импортозамещение и риторика.
Пока заводы шильдиков не оскудеют, всё у нас будет отечественным с пропиской в Китае.
Э, немного не так, уже "Китайские партнеры", блокируют счета и переводы, скоро будет и шильдики не на что вешать...
Правильнее сказать "блокируют".
Эээммммм?
Блокируют в новостях и на словах, чтобы не раздражать европейских и американских контрагентов, а по факту всё как работало, так и работает. Создают видимость блокировок.
Нет, вы не правы. Печатные платы в РФ изготавляются, сборка (то есть установка компонентов на плату и их пайка) производится.
Всё упирается в компоненты, сделать свои компоненты мирового уровня (а иначе какой смысл) не так то просто.
Изготавливаются, хотя-бе 7нм.?
Конечно нет, изготавливаются только детали только по старым технологиям (которые есть).
По древним и забытым.
Не факт, даже если по 100нм разрабатывают, то это неплохо.
Откуда у вас такая информация? по моей информации всё закрыто...
Детали то откуда берутся новые? Отечественный процессор или БМК на 100 МГц вполне себе производится.
Ага, я даже видел производство таких печатных плат. И поверьте, никакими материнками там и близко не пахнет, максимум что можно попытаться собрать - радиолу на транзисторах.
И поэтому будем просто выдавать китайские за отечественные! Люблю когда меня пытаются так нагло наебать)
Кто пытается то? Любой, кто в теме, понимает, что на данно этапе отечественной может быть только сборка и какие-то дополнения в схемотехнику и топологию печатной платы.
Никто из производителей материнских плат в РФ не заявляет, что они полностю, 100% отечественные.
Сейчас они вообще полностью отечественные. Только отечество не наше. И никто эту ситуацию не пытается исправить, все просто называем их "отечественными".
Да, никто не называет. Вы что-то путаете.
Перечитайте новость, там всё написано.
Это исключительно ваше понимание термина.
А я говорил, чтоЛюбой, кто в теме, понимает, что на данно этапе отечественной может быть только сборка и какие-то дополнения в схемотехнику и топологию печатной платы.
Тогда не стоит кричать по телевизору "мы всё сами произведем, это отечественное", раз фактически это шильдик на китайской плате. Вопрос очень легко решается.
Надо не от материнских плясать а от ЦПУ. Надо сначала полноценное производство ЦПУ наладить, а под него и материнские и т.д.
ЭЭЭ, это как? BIOS это вообще-то низкоуровневые драйвера, для работы высокоуровневой системы, типа Windows\Linux...
Ну как в анекдоте:
- Не знаю, Чебурашка, что у тебя там получается, но я свой БИОС уже разработал...
Тем более уже существует Libreboot, открытого аналога BIOS-у
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61120
Данная прошивка, не для всех компов...
И что так многозначительно ты хотел сказать??? А где тут говорилось что будет BIOS для всех?
Нет, не совсем драйверы. В современном понимании то, что называют BIOS это ПО для инициализации (настройки) железа материнской платы и загрузчик ОС. Если целевая ОС в импортозамещении это Линукс (его российские сборки), то для него уже давно все разработано.
а инициализация это не драйверы для настройки железа? типо оно само работать будет?
Нет. Настройка производится один раз. А железо будет дальше работать с драйверами ОС. Времена, когда железо работало через BIOS остались во времена MSDOS.
Так и я про то же- вложить-то собрались в отечественный Bios...
Я думаю там дело совсем не в этом. А в нише, в которой можно заработать путём адаптации уже существующих Open Source решений. Отсюда и смешная величина инвестиций в 30 млн рублей.
Libreboot же.
BIOS это Встроенное программное обеспечение. В современный BIOS осталось только браузер добавить и можно юзать.
То есть с компенсацией не более 200 в месяц...
Ага, а в случае чего можно сразу этих тружеников снабдить калашами и отправить в западном направлении.
814 день. Чтож. Едем дальше.
ЯК возвращается!
О, Аутстаффинг разрешили...
Наконец-то взялись решать фундаментальные проблемы Суперджета! С названием у них самые большие сложности: всё-таки на мировой рынок выходит крупный игрок, самолетов будет много, да ещё и экспорт. Очень важно иметь красивый логотип, слоган и фирменные цвета! Зачем тратить сейчас силы и время на двигатель и авионику???
Про ИТ-самозанятость. Российской экономике предстоит большой переход на отечественное ПО, причем он может быть довольно резким и приведет к такому же резкому росту спроса на ИТ-специалистов, которые могут это сделать.
На примере автомониторинга видим, что не так дорого сменить железо и само ПО, как дорога сама услуга по переводу. А где что-то дорого, всегда есть те, кто видят в этом возможность выйти в самостоятельное плавание.