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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 мая: доллар — 90,92 рубля (на 33 копейки меньше, чем 16 мая), евро — 98,89 рубля (на 7 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:09 мск: доллар — 91,03 рубля, евро — 98,93 рубля.

Курсы на Forex на 07:26 мск: доллар — 91,04 рубля, евро — 98,87 рубля.

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«Росбанк» в отчёте за первый квартал 2024 года по МСФО единственный из системно значимых банков сообщил о снижении объёма активов, пишет «Ъ». Это может быть связано с предстоящей интеграцией с «Тинькофф», полагают эксперты.

Кто и как адаптируется

Основатель «Мойофис» Дмитрий Комиссаров учредил компанию по разработки BIOS-системы для отечественных компьютеров. На такое ПО с 2025 года должны перейти все объекты критической информационной инфраструктуры в России. Инвестиции в запуск проекта составили 30 млн рублей, до конца года Комиссаров планирует вложить до 80 млн рублей.

ОАК (входит в «Ростех») планирует отказать от названия Superjet, рассказал в интервью РБК глава госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, российский ближнемагистральный самолёт могут переименовать в «Яковлев».

В Госдуму внесли проект поправок к Трудовому кодексу, которые разрешают компаниям использовать на постоянной основе заёмный труд при посредничестве государственных центров занятости. Эксперты считают, что в условиях дефицита кадров такая услуга может быть востребована только на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Контекст

С 2020 года доля самозанятых ИТ-специалистов в России выросла с 1% до 20% от общего числа, подсчитали в АКИТ. Всего на начало 2024-го в отрасли работает около 2,3 млн человек. Самозанятость стала популярна ещё в пандемию, а после начала боевых действий в Украине компаниям оказалось проще и выгодней нанимать таких сотрудников, особенно проживающих за рубежом, поясняют на рынке. По оценкам экспертов, если власти заставят компании вернуть самозанятых в наём, расходы бизнеса увеличатся на 20-30%.

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле 2024-го выросли на 2,8% год к году, до 509,5 тысяч штук, подсчитал «Автостат». Наиболее популярным на вторичном рынке брендом остается Lada.

Доля рубля при расчётах с европейскими странами за экспорт марте 2024 года достигла 58,5%, следует из данных ЦБ. За год показатель увеличился на 9,6 п.п. По данным ФТС, на поставки в Европу в первом квартале приходилось 15,2% от общего объёма российского экспорта.

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