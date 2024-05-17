Россия и Малайзия подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения Статьи редакции
Договор планируют ратифицировать до конца 2024 года, тогда он начнёт действовать с 1 января 2025-го.
- Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, пишет Forbes со ссылкой на российское министерство финансов.
- Ставка налога на дивиденды — 10% при 25%-м участии в капитале в течение года, 15% — в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти — 10%. Исключения по дивидендам и процентам есть для правительств и госкомпаний.
- Договор составляли по «типовым подходам к международным налоговым договорам с иностранными государствами, которых Россия придерживается на современном этапе», добавили в Минфине.
- Действующее соглашение с Малайзией СССР заключил в 1987 году. Например, с Таиландом и Индонезией такие договоры были подписаны в 1999 году.
- Малайзия поставляет России электронику, машины, резину, пальмовое масло, а покупает химическую продукцию, реагенты, нефть, удобрения и металлы. Также страна — один из крупных экспортёров полупроводников с ежегодным объёмом поставок в $8,7 млрд.
- В августе 2023 года Путин частично приостановил соглашения об избежании двойного налогообложения со странами Европы, США, Сингапуром. В июне того же года Минфин заключил новое соглашение с Оманом. По данным Forbes, обсуждается пересмотр договора с ОАЭ.
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Ты же не в РФ, тебе то какая разница?
Минусы?
Да ведь пока только одни плюсы. Зачем сразу минусы искать? Подождём ратификации и начала действия самого договора.
опять поблажки только для олигархов и поставщиков пальмового масла
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А двойное налогообложение в России можно отменить, которое ввели в начале этого года? Или это какие-то особенные налоги?
Шиза.
Так и живем. Мы самые классные, но почему-то пока только покупаем, а не создаем