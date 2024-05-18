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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 мая: доллар — 90,98 рубля (на 6 копейки больше, чем 17 мая), евро — 98,77 рубля (на 12 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 17 мая: доллар — 90,95 рубля, евро — 98,73 рубля.

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Курсы на Forex на 17 мая: доллар — 90,96 рубля, евро — 98,74 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство пересмотрело сроки и объём поставок российских самолётов до 2030 года. Прогнозируемое число произведённых судов уменьшили на 90 единиц, до 990. Сертификация импортозамещенного SSJ-New перенесена с 2023 на 2025 год, поставки — на 2026-й. Выпуск первых среднемагистральных МС-21 сместился с 2024-го на 2025 год.

Суд по заявлению «Русхимальянса» наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank в России. До этого российская компания подала иск к немецкому банку на 22,2 млрд рублей из-за претензий по банковским гарантиям.

Какие есть проблемы и трудности

Перевод за рубеж 12,9 млрд рублей за оставшиеся в России товары IKEA признан «безнравственным» и «антисоциальным», следует из опубликованного решения суда. Российскую структуру шведского ритейлера обязали выплатить эту сумму в доход государства, истцом выступала ФНС. Юристы называют решение «опасным прецедентом»: при распространения подобной практики можно будет изымать в пользу государства имущество практически по любым сделкам.

Контекст

Импорт товаров в Россию в марте 2024-го по стоимости сократился на 20% год к году, следует из данных ФТС. На это могли повлиять сложности с расчетами и курс рубля, говорят эксперты.

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