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Таня Боброва
Деньги

Сервис для сделок с фрилансерами Solar Staff с августа 2024 года отменит комиссию за вывод денег исполнителями

Для заказчиков изменятся тарифы: процент будет зависеть от налогового статуса исполнителя и оборота компании в сервисе.

  • С 1 августа 2024 года Solar Staff изменит тарифы на использование сервиса: они будут зависеть от налогового статуса исполнителя и оборота компании.
  • При расчётах с самозанятыми и ИП тариф для заказчиков составит 4% — вне зависимости от оборота компании в сервисе.
  • При работе с исполнителями-физлицами — 6-9% в зависимости от среднего оборота компании в сервисе за три месяца.
  • При этом заказчик может «вычесть» 1% из своего тарифа из стоимости задачи исполнителя — в этом случае последний получит на 1% меньше. Сейчас комиссия для компаний составляет 2-6% от оборота.
  • Для исполнителей сервис отменит комиссию за вывод денег (любых сумм), которую ввёл в декабре 2023 года. Комиссия зависела от способа платежа и составляла 2-3,5%.
  • В мае 2024 года Solar Staff объявил, что выделит часть бизнеса под брендом Mellow для продвижения в США, Великобритании и Европе. Под брендом Solar Staff компания продолжит работать только с российским бизнесом.

#новости #solarstaff

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5
5 комментариев
Ястржембский

Первый раз слышу, а я ведь тот ещё фрилансёр.

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Кирилл Таран

Это не в чистом виде фриланс, а, скорее, Crossover

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Кирилл Родин

То что они собираются комиссию отменить это новость очень хорошая

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Кирилл Таран

А Upwork, наоборот, увеличил на днях

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Mr. xXx

Офигенная новость. 👏🏻

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