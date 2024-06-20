Сервис для сделок с фрилансерами Solar Staff с августа 2024 года отменит комиссию за вывод денег исполнителями

Для заказчиков изменятся тарифы: процент будет зависеть от налогового статуса исполнителя и оборота компании в сервисе.С 1 августа 2024 года Solar Staff изменит тарифы на использование сервиса: они будут зависеть от налогового статуса исполнителя и оборота компании.При расчётах с самозанятыми и ИП тариф для заказчиков составит 4% — вне зависимости от оборота компании в сервисе.При работе с исполнителями-физлицами — 6-9% в зависимости от среднего оборота компании в сервисе за три месяца.При этом заказчик может «вычесть» 1% из своего тарифа из стоимости задачи исполнителя — в этом случае последний получит на 1% меньше. Сейчас комиссия для компаний составляет 2-6% от оборота.Для исполнителей сервис отменит комиссию за вывод денег (любых сумм), которую ввёл в декабре 2023 года. Комиссия зависела от способа платежа и составляла 2-3,5%.В мае 2024 года Solar Staff объявил, что выделит часть бизнеса под брендом Mellow для продвижения в США, Великобритании и Европе. Под брендом Solar Staff компания продолжит работать только с российским бизнесом.#новости #solarstaff
Первый раз слышу, а я ведь тот ещё фрилансёр.
Это не в чистом виде фриланс, а, скорее, Crossover
То что они собираются комиссию отменить это новость очень хорошая
А Upwork, наоборот, увеличил на днях
Офигенная новость. 👏🏻