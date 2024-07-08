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Артур Томилко
Деньги

«Инвестиционная палата» продлила до 2 августа 2024 года срок приёма заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов

Иностранным инвесторам потребовалось больше времени на согласования с регуляторами, рассказал собеседник «Ведомостей».

  • Брокер «Инвестиционная палата» по просьбам нерезидентов продлил срок приёма их заявок на выкуп у россиян заблокированных ценных бумаг, который должен был завершиться 5 июля 2024 года, пишут «Ведомости». Новая дата — 2 августа 2024-го, расчёты по сделкам теперь запланированы на 12 августа.
  • Причины продления в «Инвестиционной палате» не назвали. По словам собеседника газеты, знакомого с ходом выкупа, это связано с тем, что иностранным инвесторам потребовалось больше времени на «различные согласования».
  • Участники рынка полагают, что сложности возникли в том числе из-за отсутствия информации о бенефициарах продажи активов, среди которых могут оказаться подсанкционные лица. Иностранные регуляторы могут потребовать от нерезидентов предварительно проверить продавцов или бумаги на предмет нарушения санкций.
  • Указ об обмене заблокированными активами в ноябре 2023 года подписал Владимир Путин. В марте 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу, а «Инвестиционная палата» открыла приём заявок на обмен.
  • В начале июня «Инвестиционная палата» сообщила, что в ходе первого этапа обмена российские инвесторы предложили к обмену активы на сумму 35,3 млрд рублей. Их разделят на 100 равных лотов, которые смогут выкупить нерезиденты.
  • 13 июня источники «Ведомостей» рассказали, что российские брокеры начали предлагать клиентам обмен замороженных активов в обход официальной схемы. Процесс предполагает заключение договора с иностранными контрагентами и получение разрешений от регуляторов.

#новости #инвестиции

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4 комментария
Rha

Внезапно по 100к никто не хочется обмениваться.

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Платон Щукин

Никто и не будет такое количество сделок осуществлять, все активы объединят под конкретные запросы.

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Александр Блинов

И то не все активы

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Михаил Фирсов

Я бы на их месте вообще не совался в выкуп замороженных активов, как и требовалось доказать, больше суматохи, чем прибыли

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