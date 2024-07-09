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Деньги

Госдума одобрила во втором чтении поправки о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Третье и заключительное чтение состоится 10 июля 2024 года.

  • Законопроект внесли в Госдуму 3 июня этого же года, а 20 июня одобрили в первом чтении.

Как изменится налог на доходы физических лиц

Будет шкала из пяти ступеней:

  • 13% — при годовом доходе ниже 2,4 млн рублей.
  • 15% — при доходе от 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год.
  • 18% — при доходе от 5 млн рублей в год до 20 млн рублей.
  • 20% —при годовом доходе в диапазоне 20-50 млн рублей.
  • 22% — если доходы превышают 50 млн рублей в год.
Повышенная ставка будет платиться с превышения порога. Например, при годовой зарплате в 3 млн рублей сотрудник будет платить 13% с суммы 2,4 млн и 15% с 600 тысяч рублей.
  • НДФЛ на дивиденды и доходы по вкладам составит 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы.

Как изменится налог на прибыль

  • Налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, повысят с 20% до 25%.
  • Нулевая ставка налога для ИТ-компаний будет действовать до конца 2024 года. В 2025-2030 годах она составит 5%.
Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20240528/minfin-1949024014.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • Минфин представил проект налоговой реформы 28 мая 2024 года. Он оценил будущие поступления от поправок за один только 2025 год в 2,6 трлн рублей.

#новости #налоги

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52 комментария
Евгений Бахарев

Ну наконец-то, а то деньги девать некуда.

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Sёma Dråkx

з - забота.

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Митроченков Дмитрий

Про НДС для ИП забыли. Да подумаешь, какие-то 5% с оборота...

8
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Денис Демидов

Причем сразу со всего оборота, а не как с НДФЛ где повышенная ставка взимается лишь на сумму превышающую порог, считай обухом по голове...

4
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Никита Груздев

НДС +5% получите
значит ещё больше будут бежать в регионы с 1% УСН

1
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Tanur

а если ты по ТК работаешь + самозанятый? цифры самозанятого считаются в общем доходе? там же свой налог

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Синий трактор

Помню как мне тут в комментариях вата доказывала что в россии самые лучшие налоги аргументируя тем что "у нас рай много зарабатывать, а на западе с тебя прогрессивные сдерут" . И вот так у них со всем

6
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