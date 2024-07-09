Госдума одобрила во втором чтении поправки о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Третье и заключительное чтение состоится 10 июля 2024 года.Законопроект внесли в Госдуму 3 июня этого же года, а 20 июня одобрили в первом чтении.Как изменится налог на доходы физических лицБудет шкала из пяти ступеней:13% — при годовом доходе ниже 2,4 млн рублей.15% — при доходе от 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год.18% — при доходе от 5 млн рублей в год до 20 млн рублей.20% —при годовом доходе в диапазоне 20-50 млн рублей.22% — если доходы превышают 50 млн рублей в год.Повышенная ставка будет платиться с превышения порога. Например, при годовой зарплате в 3 млн рублей сотрудник будет платить 13% с суммы 2,4 млн и 15% с 600 тысяч рублей.НДФЛ на дивиденды и доходы по вкладам составит 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы.Как изменится налог на прибыльНалог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, повысят с 20% до 25%.Нулевая ставка налога для ИТ-компаний будет действовать до конца 2024 года. В 2025-2030 годах она составит 5%.Источник фото: «РИА Новости»Минфин представил проект налоговой реформы 28 мая 2024 года. Он оценил будущие поступления от поправок за один только 2025 год в 2,6 трлн рублей.#новости #налоги
Ну наконец-то, а то деньги девать некуда.
з - забота.
Про НДС для ИП забыли. Да подумаешь, какие-то 5% с оборота...
Причем сразу со всего оборота, а не как с НДФЛ где повышенная ставка взимается лишь на сумму превышающую порог, считай обухом по голове...
НДС +5% получите
значит ещё больше будут бежать в регионы с 1% УСН
а если ты по ТК работаешь + самозанятый? цифры самозанятого считаются в общем доходе? там же свой налог
Помню как мне тут в комментариях вата доказывала что в россии самые лучшие налоги аргументируя тем что "у нас рай много зарабатывать, а на западе с тебя прогрессивные сдерут" . И вот так у них со всем