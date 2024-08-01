День 890: CDEK.Shopping запустил доставку часов и украшений Cartier, Tiffany & Co, Bulgari и Pandora

В первом полугодии 2024 года объём перепродаж легковых машин с пробегом в Москве вырос на 34% — до 243,3 тысячи штук, подсчитали в «Автостате». На город пришлось 8,9% всех сделок за период. Правда, ликвидных автомобилей (не старше пяти лет, с пробегом до 100 тысяч км, без ДТП и не более чем с двумя владельцами) становится меньше, подмечают участники рынка.
А про упавший Ютуб где?
Или это уже не такая важная новость?
Мол ну жгут книги (как уже было когда то) да и буй с ним, с нападением с финкой на соседа по лестничной площадке же смирились а уж что нам этот ваш Ютуб
Про соседей с книгами и финкой вам в местный криминальный канал, кажется.
Кто в отпусках, кто в огородах... время выбрано идеальное. Очень печально все это(
Что то да, Ютуб совсем тяжко смотреть стало.
«китайская TCL отказалась поставлять детали для сборки телевизоров российским контрактным производителям STI Group и «Квант»
Китаец, ты охуел штоле? "Дружба навек", ты забыл штоле, алё?
Не вижу проблемы, к июлю 2024 у нас уже очевидно полно своих производителей, TCL уже может катиться куда хочет.
А потом их базу сотрут снова и твои Тиффани уедут в никуда :)