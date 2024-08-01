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Полина Лааксо
Деньги

День 890: CDEK.Shopping запустил доставку часов и украшений Cartier, Tiffany & Co, Bulgari и Pandora

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Tiffany &amp; Co
Источник фото: Tiffany & Co

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 августа: доллар — 86,10 рубля (на 23 копейки меньше, чем 31 июля), евро — 93,51 рубля (на 22 копейки больше).

Какие есть проблемы и трудности

В июле 2024 года китайская TCL отказалась поставлять детали для сборки телевизоров российским контрактным производителям STI Group и «Квант», рассказал «Ъ» представитель «Кванта». Он говорит, что компания боится попасть под вторичные санкции со стороны США и ЕС.

Кто и как адаптируется

CDEK.Shopping запустил доставку часов Cartier и украшений Tiffany & Co, Pandora, Tous, Bulgari, Chopard и других брендов. В СДЭК отметили, что по итогам 2023 года совокупный спрос на ювелирные изделия в России вырос на 18% год к году.

ВТБ вошёл в реестр иностранных портфельных инвесторов Индии, получив лицензию первой категории, как у «Сбера», — её выдают организациям с низким профилем риска, узнал «Ъ». Банк ещё в 2023 году сообщил, что планирует получить такой статус. Он обеспечивает нерезидентам доступ к фондовому рынку Индии.

Парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» открыла магазин в ОАЭ — в торговом центре City Centre Al Zahia в Шардже. До конца 2024 года компания рассчитывает запустить ещё четыре торговые точки в ОАЭ.

Контекст

В июне 2024 года в Грузии зарегистрировали около 5500 компаний — это на 32% меньше год к году. В местной нацслужбе статистики связывают падение с оттоком иностранных предпринимателей — преимущественно россиян, пишет РБК со ссылкой на 1TV.

В первом полугодии 2024 года объём перепродаж легковых машин с пробегом в Москве вырос на 34% — до 243,3 тысячи штук, подсчитали в «Автостате». На город пришлось 8,9% всех сделок за период. Правда, ликвидных автомобилей (не старше пяти лет, с пробегом до 100 тысяч км, без ДТП и не более чем с двумя владельцами) становится меньше, подмечают участники рынка.

В июне 2024 года Национальный клиринговый центр сократил объём предоставленных и привлечённых межбанковских кредитов, следует из его отчётности. В том же месяце структура Мосбиржи попала под санкции Великобритании и США и потеряла возможность проводить операции с долларом, евро и фунтом.

С 1 августа 2024 года в России возобновился запрет на экспорт бензинов из страны. Он будет действовать до 31 августа, но, по данным Минэнерго, ограничение рассчитывают продлить на сентябрь-октябрь отдельным распоряжением.

Новости предыдущего дня, 31 июля — здесь.

#новости

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25 комментариев
Arnold Keller

А про упавший Ютуб где?
Или это уже не такая важная новость?
Мол ну жгут книги (как уже было когда то) да и буй с ним, с нападением с финкой на соседа по лестничной площадке же смирились а уж что нам этот ваш Ютуб

3
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Карл Кесслер

Про соседей с книгами и финкой вам в местный криминальный канал, кажется.

1
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Vladik P

Кто в отпусках, кто в огородах... время выбрано идеальное. Очень печально все это(

1
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Илья

Что то да, Ютуб совсем тяжко смотреть стало.

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Слегка Придурковатый

«китайская TCL отказалась поставлять детали для сборки телевизоров российским контрактным производителям STI Group и «Квант»

Китаец, ты охуел штоле? "Дружба навек", ты забыл штоле, алё?

3
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Александр Привалов

Не вижу проблемы, к июлю 2024 у нас уже очевидно полно своих производителей, TCL уже может катиться куда хочет.

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Егор

А потом их базу сотрут снова и твои Тиффани уедут в никуда :)

1
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