День 890: CDEK.Shopping запустил доставку часов и украшений Cartier, Tiffany & Co, Bulgari и Pandora

В первом полугодии 2024 года объём перепродаж легковых машин с пробегом в Москве вырос на 34% — до 243,3 тысячи штук, подсчитали в «Автостате». На город пришлось 8,9% всех сделок за период. Правда, ликвидных автомобилей (не старше пяти лет, с пробегом до 100 тысяч км, без ДТП и не более чем с двумя владельцами) становится меньше, подмечают участники рынка.