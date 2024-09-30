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Таня Боброва
Деньги

«Яндекс Банк» и бывшую «дочку» HSBC исключили из списка компаний, которым нужно разрешение президента на смену владения

В 2024 году Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса», а российское подразделение британской HSBC выкупил «Экспобанк».

  • «Яндекс Банк» и бывшая «дочка» британской HSBC исключены из списка кредитных организаций, для сделок с долями в которых нужно разрешение президента. Об этом пишет ТАСС.
  • «Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации в феврале 2024 года: Yandex N.V. продал российский бизнес консорциуму инвесторов за 475 млрд рублей с учётом обязательной скидки. Новой головной компанией стала МКПАО «Яндекс».
  • В том же месяце Владимир Путин разрешил «Экспобанку» купить российское подразделение HSBC. В мае банк закрыл сделку, а затем переименовал «дочку» HSBC в России в «Хвоя банк».
  • Путин утвердил перечень из 45 российских банков, с долями иностранцев в которых временно нельзя совершать сделки, в октябре 2022 года. Среди них, кроме «Яндекс Банка» и подразделения HSBC, были «Ситибанк», «Райффайзенбанк», «ОТП Банк», «ЮниКредит Банк» и другие. Для сделок нужно спецразрешение.

#новости

33
11
27
27 комментариев
Andrey Chuguev

Страна катится к хуям. В ручном режиме. Я про ситуацию в целом

13
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Невкусно и грустно

переименовал «дочку» HSBC в России в «Хвоя банк».К хвоям страна катится. Банкам

5
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бонгакам

А что вам собственно не нравится?

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Эрнест Вам Дамович

Ладно, как скажите

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Олег Бринц

Катилась бы к х#ям как раз без ручного режима.

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SegaBoy

че то мутят мутят, запрещают, а по итогу все равно хуй*я получается по всем направлениям)))

6
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Никита Федоров

Передел мира, однако)) Даже интересно, что там будет дальше - в следующей серии этого хоррора))

2
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