«Яндекс Банк» и бывшую «дочку» HSBC исключили из списка компаний, которым нужно разрешение президента на смену владения

В 2024 году Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса», а российское подразделение британской HSBC выкупил «Экспобанк».«Яндекс Банк» и бывшая «дочка» британской HSBC исключены из списка кредитных организаций, для сделок с долями в которых нужно разрешение президента. Об этом пишет ТАСС.«Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации в феврале 2024 года: Yandex N.V. продал российский бизнес консорциуму инвесторов за 475 млрд рублей с учётом обязательной скидки. Новой головной компанией стала МКПАО «Яндекс».В том же месяце Владимир Путин разрешил «Экспобанку» купить российское подразделение HSBC. В мае банк закрыл сделку, а затем переименовал «дочку» HSBC в России в «Хвоя банк».Путин утвердил перечень из 45 российских банков, с долями иностранцев в которых временно нельзя совершать сделки, в октябре 2022 года. Среди них, кроме «Яндекс Банка» и подразделения HSBC, были «Ситибанк», «Райффайзенбанк», «ОТП Банк», «ЮниКредит Банк» и другие. Для сделок нужно спецразрешение.#новости
Страна катится к хуям. В ручном режиме. Я про ситуацию в целом
переименовал «дочку» HSBC в России в «Хвоя банк».К хвоям страна катится. Банкам
А что вам собственно не нравится?
Ладно, как скажите
Катилась бы к х#ям как раз без ручного режима.
че то мутят мутят, запрещают, а по итогу все равно хуй*я получается по всем направлениям)))
Передел мира, однако)) Даже интересно, что там будет дальше - в следующей серии этого хоррора))