Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который запретит банкам в одностороннем порядке повышать лимиты кредитных карт

Придётся сначала запрашивать согласие у заёмщиков.Поправки предложили внести в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Они должны «более эффективно защитить права граждан».В пояснительной записке говорится, что, «включая возможность увеличения лимита в условия договора, банковские организации фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, что кажется недопустимым». Ведь тем самым они вгоняют граждан в «долговую яму».Источник фото: «Москва 24»В феврале 2024 года Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам устанавливать самозапрет на заключение с ними «договоров потребительского кредита (займа) в банках и МФО». На ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой право не распространяется. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.Некоторые банки — например, ВТБ, «Сбер» и «ОТП-Банк», — также не разрешают клиентам оформлять больше одной кредитки.#новости #кредиты
Как же утомляет вот это постоянное отождествление граждан с полными идиотами... Но с учётом того, кто в этой госдуме сидит, конечно, неудивительно.
Отрицательная селекция налицо
С учётом уровня финансовой грамотности населения это вполне оправданно
я полный идиот, когда мне дали лимит в 5 раз больше, чем я хотел, я все потратил )))
Ваш комментарий попадает под УК РФ Статья 319.
Пожалуйста, сохраняйте самообладание, следственная группа уже выехала на место, а пока Вы можете облегчить свою участь, переслав нам немного денег.
Почему
Не пользуйтесь кредитками, сразу идите в МФО)