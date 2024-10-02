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Полина Лааксо
Деньги

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который запретит банкам в одностороннем порядке повышать лимиты кредитных карт

Придётся сначала запрашивать согласие у заёмщиков.

  • Поправки предложили внести в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Они должны «более эффективно защитить права граждан».
  • В пояснительной записке говорится, что, «включая возможность увеличения лимита в условия договора, банковские организации фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, что кажется недопустимым». Ведь тем самым они вгоняют граждан в «долговую яму».
Источник фото: «Москва 24»
Источник фото: «Москва 24»
  • В феврале 2024 года Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам устанавливать самозапрет на заключение с ними «договоров потребительского кредита (займа) в банках и МФО». На ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой право не распространяется. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
  • Некоторые банки — например, ВТБ, «Сбер» и «ОТП-Банк», — также не разрешают клиентам оформлять больше одной кредитки.

#новости #кредиты

2020
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59 комментариев
Игорь

Как же утомляет вот это постоянное отождествление граждан с полными идиотами... Но с учётом того, кто в этой госдуме сидит, конечно, неудивительно.

15
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Tok Allen

Отрицательная селекция налицо

8
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egah

С учётом уровня финансовой грамотности населения это вполне оправданно

3
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Roll Null

я полный идиот, когда мне дали лимит в 5 раз больше, чем я хотел, я все потратил )))

2
1
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Севернее Северной Кореи

Ваш комментарий попадает под УК РФ Статья 319.
Пожалуйста, сохраняйте самообладание, следственная группа уже выехала на место, а пока Вы можете облегчить свою участь, переслав нам немного денег.

1
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President of the United States

Почему

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Олег Павлов

Не пользуйтесь кредитками, сразу идите в МФО)

8
3
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