ЦБ поднял официальный курс доллара выше 94 рублей впервые с апреля 2024 года

Курс евро — 104,45 рубля.Официальный курс доллара на 3 октября 2024 года — 94,5 рубля (на 1 рубль и почти 15 копеек больше, чем 2 октября), курс евро — 104,45 рубля (почти на 80 копеек больше), говорится в материалах ЦБ.Предыдущий раз курс доллара поднимался выше 94 рублей 19 апреля 2024 года, отметило «РБК Инвестиции». Курс евро уже превышал 104 рубля на днях — впервые с октября 2023-го.Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что одним из ключевых факторов, которые влияют на курс рубля, остаются цены на нефть. Кроме того, в первую неделю октября Минфин объявит параметры покупок иностранной валюты по бюджетному правилу на месяц.Мильчакова полагает, что после сентябрьского падения цен на нефть не исключено, что Минфин сократит объёмы покупок валюты — и это станет «краткосрочным позитивом» для рубля. Среди рисков для российской валюты она называет возможные санкции, обострение геополитической ситуации, слабую динамику нефтяных котировок и проблемы с платежами российских импортёров.Отметку в 93 рубля — тоже впервые с апреля 2024 года — официальный курс доллара превысил 1 октября. Тогда в «БКС Мир инвестиций» связывали ослабление рубля с длительными выходными в Китае. В частности, из-за этого авансовые платежи за импорт проходят раньше, пояснял брокер.С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор использует такой метод из-за попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.Полина ЛааксоДеньги28 сентБаланс экспорта и импорта и цены на нефть: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в октябре 2024 года В сентябре высокой волатильности на валютном рынке не было, но рубль с середины месяца начал ослабевать. #новости #курсывалют
Отец знакомого работает в Центробанке. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за долларами на всю выручку. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Зачем ты едешь за город с отцом знакомого?
ядерка близко....
почалося
Объясняю для новичков 💁❤🤗
1. Не пытайтесь заработать на разнице курсов валют. 🙅 Вы проиграете. 💁
2. Не паникуйте. 🙅 Покупайте или продавайте валюту частями, в течение всего года. А не всё сразу. 💁
3. Не храните все деньги в одной валюте. 🙅 Разбивайте на равные части. Например: 33% доллар/33% евро/33% рубль. 💁
33% рубль
Как можно сделать столько ошибок в слове юань?
А рубли зачем держать?
Какой от них прок?
2000: 28.12
2001: 29.17
2002: 31.35
2003: 30.68
2004: 28.8
2005: 28.29
2006: 27.17
2007: 25.58
2008: 24.85
2009: 31.82
2010: 30.37
2011: 29.38
2012: 31.00
2013: 31.86
2014: 38.57
2015: 61.22
2016: 66.98
2017: 58.3
2018: 62.82
2019: 64.69
2020: 72.31
2021: 73.7
2022: 69.89
2023: 85.5
2024: 94.50