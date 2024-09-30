ЦБ поднял официальный курс доллара выше 93 рублей — впервые с апреля 2024 года

Курс евро выше 104 рублей — впервые с октября 2023-го. Центробанк установил официальные курсы валют на 1 октября 2024 года. Курс доллара составит — 93,22 рубля (на 51 копейку больше, чем 30 сентября), евро — 104,17 рубля (на 70 копеек больше).Выше 93 рублей официальный курс доллара последний раз поднимался в апреле 2024 года, обратило внимание «РБК Инвестиции». Курс евро не превышал 104 рублей с октября 2023-го.В «БКС Мир инвестиций» связывают ослабление рубля с длительными каникулами в Китае — с 1 по 7 октября там празднуют День образования КНР. «Из-за этого авансовые платежи за импорт проходят раньше», — пояснил представитель брокера.С 13 июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Регулятор поменял порядок процедуры, когда Мосбиржа попала под санкции США. Площадке тогда пришлось приостановить торги долларом и евро, а ЦБ — гонконгским долларом.#новости #курсывалют
Тут еще одна новость хорошая прилетела для вставальщиков с колен - Платежи россиян за ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 12%. До этого обешали не более 5%.
значит слишком быстро встаем, нужно сбавить темп
слушай, эти 12% это ерунда. У народа очень много лишних денег, и это реально в глаза бросается. На дорогах сплошь и рядом одни митсубиши, лексусы, мерсы, бмв, таёты. Открываешь какую игру на ютюбе посмотреть - люди донатят летсплейщикам от 500 руб до 500к. Квартиры еще на этапе котлована распроданы на 70%. Каждый НГ тысячами салюты шумят. На дорогах ужасные пробки. Участки скупают и застраивают с огромной скоростью. В 2017 брал участок на улице, где одни заброшенные участки. На сегодняшний день вся улица в бетонных домах. У людей полно денег. И не важно, кредиты, не кредиты, денег реально очень много, отсюда и конская инфляция. Поэтому то, что жкх условно вырастит на целых 250 рублей никого не волнует, кроме мб бабки с пенсией в 7к. но тут пусть детки выручают.
Грустно это. Душат итак со всех сторон. Там чуть-чуть, тут, и совокупно получается прям ощутимо. Коммуналка, к слову, выросла неплохо так за последние 2-3 года.
Ничего, скажут как и про Эльбрус, а вот у них там в: Турции, Аргентине вобще нерусских линчуют.
Мда. грусть. Можно ссылку? Спасибо
расходы бюджета только растут ,растут и детишки