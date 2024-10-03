Минфин раскритиковал законопроект о налоге на сверхприбыль банков

Его внесли в Госдуму 1 октября 2024 года, но ещё не рассмотрели.Авторы предлагают обложить разовым налогом сверхприбыль банков за 2023-2024 годы. Сверхприбыль они определили как «превышение средней арифметической величины прибыли за 2023-й и 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022-й и 2021 год».Срок уплаты предложили установить на 28 января 2025 года, а ставку закрепить на уровне 10%. Льгот за досрочную уплату не будет. По подсчётам авторов инициативы, налог принесёт 200 млрд рублей в бюджет в 2025 году.Об отрицательном отзыве Минфина на проект «Ведомостям» сообщил представитель ведомства. Он напомнил: с 2025-го бизнес, который применяет общую ставку, и так будет платить 25% налога на прибыль вместо текущих 20%. Банки не исключение.За счёт одной только этой меры правительство рассчитывает получить дополнительные 1,6 трлн рублей в 2025 году с учётом вычетов.Источник фото: global76.ruВ России практиковали сбор разового налога на сверхприбыль. Путин подписал такой закон в августе 2023 года, чтобы собрать налог с бизнеса, у которого средняя величина прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составила 10% от суммы превышения, но при досрочной уплате равнялась 5%.Этот налог уплачивали в том числе некоторые банки. Например, Raiffeisen Bank International предварительно оценивал расходы на выплату в €50-100 млн, «Сбер» — примерно в 3 млрд рублей.#налоги #минфин #новости
Raiffeisen Bank International предварительно оценивал расходы на выплату в €50-100 млн, «Сбер» — примерно в 3 млрд рублейРайффайзен прибильнее Сбера?
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Сбер оценил свою выплату в 3млрд, а не ЦБ.
Очень плохой закон! Лучше НДФЛ и НДС навалить)
Вот где все деньги! Там надо собирать
Не, ну невероятный рост российской экономики должен кто-то оплачивать
Почему раскритиковали непонятно. Газпром платил, Норникель платил, и банки заплатят.