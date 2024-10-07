Крупные банки начали вводить комиссию для ипотеки с рыночными ставками

По данным «Ъ», комиссия в среднем составляет 6,5% от суммы кредита.С начала октября 2024 года банки начали вводить комиссию для застройщиков или покупателей при сделках по покупке жилья с привлечением ипотечного кредита по рыночной ставке, пишет «Ъ» со ссылкой на девелоперов и риелторов.По данным газеты, такие правила появились в том числе у «Сбера», ВТБ и «Альфа-банка». Комиссия в среднем составляет 6,5% от суммы кредита. В «Сбере» подтвердили введение комиссии, но её размер не уточнили, в других крупных банках не ответили на запросы издания.Опрошенные «Ъ» участники рынка говорят, что для банков это вынужденная мера: если эти затраты включать в сам кредит, его полная стоимость (ПСК) может превысить предельный уровень, установленный ЦБ. Чтобы продукт соответствовал требованиям регулятора и сохранил маржинальность, застройщикам или покупателям приходится брать комиссию на себя.С 1 октября до конца 2024 года предельная ПСК по кредитам на договоры долевого участия и на покупку жилья, введённого в эксплуатацию меньше года назад, составляет около 22,4% годовых, по кредитам на покупку жилья, введённого в эксплуатацию больше года назад, — 24,5%, пишет «Ъ».При этом на 27 сентября средние рыночные ставки по ипотеке составляли 21,74%. Собеседники газеты указывают, что снизить этот размер банки не могут — ключевая ставка ЦБ составляет 19%.По данным ЦБ, в августе объём выдачи займов по рыночным ставкам на первичном и вторичном рынках составил 375 млрд рублей, из которых 47% пришлось на рыночную ипотеку. Остальные кредиты банки выдали по госпрограммам: семейной, ИТ-ипотеке и другим.В конце 2023-го и начале 2024-го, после ужесточения условий для льготной ипотеки, крупные банки уже предлагали новые условия по таким кредитам: оформляли их только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны были платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку, писало РБК.Против таких практик выступали Минфин и ЦБ, а ФАС запросила у банков обоснование комиссий. Позже большинство банков отменили эти сборы.#новости #банки
Благодать какая!
Жить ещё лучше (хотя, казалось бы, куда уж?!) россияне начнут прямо сейчас, не дожидаясь великого 2036!
Зашёл специально чтобы убедиться, что пингвин на месте.
К такой новости обязательно должна идти такая агитка- пропаганда
Батя выглядит бухим. Прекрасно понимаю.
Бедные банки, надеюсь они не помрут с голоду
Странная ирония. Платить за это будем мы😉
А банки деньги из воздуха берут? ЦБ выдает им кредиты под ключевую ставку (19%), вклады от населения не сильно дешевле для них обходятся. Прибавьте еще сюда риски невыплаты и падения залоговой стоимости евродвушки в многоэтажке в чистом поле.