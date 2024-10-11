Мосбиржа вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи

Решение принято в связи с санкциями США против московской площадки. Казахстанская фондовая биржа (KASE) прекращает взаимоотношения с Мосбиржей, говорится в заявлении площадки. Представитель Мосбиржи вышел из её совета директоров.Кому перешла доля Мосбиржи и на каких условиях, в KASE не уточнили. Российской площадке принадлежало 13,1% акций.Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов пояснил: «Они [представители Мосбиржи], я считаю, по-партнёрски признали, что их санкционный статус будет мешать KASE». Переговоры о сделке начались после того, как Мосбиржа попала под санкции США. Хотя она владела долей меньше 50%, что позволяло избегать прямых санкционных рисков, её наличие в составе акционеров ставило под угрозу деловые отношения KASE с иностранными партнёрами, отмечал представитель Казахстанской биржи.#новости #мосбиржа
Мосбиржа и из состава бирж скоро может выйти.
Ссаными тряпками погонят еще
К лету обратно приползут.
IPO за 3 дня.
Россия так нужна миру? 🤣
Прискачут. Но есть нюанс. Интерес Казахстана к России только в транспорте нефти. Как исключат Россию из цепочки, то начнется ататата. Уже Казахстан активно привлекает деньги Катара для проектов (около 10 запланировано). С США прочные связи. К Китаю открыты. Развиваются. А молодежь как чудно к России настроена. Ммм. Любо дорого. И Линкедин даже не блокирует призывы "нассать в рот имперцам" от молодых профессионалов из Казахстана. Видно, что дальше любовь только будет крепчать.
Суверенно. Сразу видно независимость от США и несгибаемую волю, которую наша страна диктует всему остальному миру.
И вообще, мы-то сглотнем или выплюнем, а им ещё от наших слюней вытираться.