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Артур Томилко
Деньги

Мосбиржа вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи

Решение принято в связи с санкциями США против московской площадки.

  • Казахстанская фондовая биржа (KASE) прекращает взаимоотношения с Мосбиржей, говорится в заявлении площадки. Представитель Мосбиржи вышел из её совета директоров.
  • Кому перешла доля Мосбиржи и на каких условиях, в KASE не уточнили. Российской площадке принадлежало 13,1% акций.
  • Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов пояснил: «Они [представители Мосбиржи], я считаю, по-партнёрски признали, что их санкционный статус будет мешать KASE».
  • Переговоры о сделке начались после того, как Мосбиржа попала под санкции США. Хотя она владела долей меньше 50%, что позволяло избегать прямых санкционных рисков, её наличие в составе акционеров ставило под угрозу деловые отношения KASE с иностранными партнёрами, отмечал представитель Казахстанской биржи.

#новости #мосбиржа

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19
19 комментариев
Вадим Д.

Мосбиржа и из состава бирж скоро может выйти.

8
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A V

Ссаными тряпками погонят еще

5
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Алекс

К лету обратно приползут.

7
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Император Нолимоций

IPO за 3 дня.

5
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Dmitry

Россия так нужна миру? 🤣

1
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Севернее Северной Кореи

Прискачут. Но есть нюанс. Интерес Казахстана к России только в транспорте нефти. Как исключат Россию из цепочки, то начнется ататата. Уже Казахстан активно привлекает деньги Катара для проектов (около 10 запланировано). С США прочные связи. К Китаю открыты. Развиваются. А молодежь как чудно к России настроена. Ммм. Любо дорого. И Линкедин даже не блокирует призывы "нассать в рот имперцам" от молодых профессионалов из Казахстана. Видно, что дальше любовь только будет крепчать.

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neat0n

Суверенно. Сразу видно независимость от США и несгибаемую волю, которую наша страна диктует всему остальному миру.
И вообще, мы-то сглотнем или выплюнем, а им ещё от наших слюней вытираться.

3
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