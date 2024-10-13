День 963: аналитики ждут повышения ключевой ставки в октябре 2024 года до 20-21%

Средняя стоимость аренды квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в октябре 2024 года составила 33,5 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 48,6 тысячи, подсчитали в «Циан.Аналитике» для «Ъ». За месяц значения сократились на 1% и 2% соответственно. По данным «Яндекс Аренды», на первой неделе октября медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в городах-миллионниках составила около 40 тысяч рублей (-2,1% за месяц). В «Этажах» снижения пока не фиксируют.
Сверхдержава ждёт, когда в США выберут президента и он решит её судьбу
Это вы судя по нику про Францию? Ну, пусть ждет=)
Это важно. Нужно же знать, кто в российских подъездах будет ссать несколько следующих лет
Франция ждет
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Так мы узнали, что одна из главных угроз сверхдержаве выглядит, как смайлик в виде целующихся мужиков.
Вдруг увидел смайлик и сразу захотел в гей клуб пойти или режим снести.
Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви.