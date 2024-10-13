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Таня Боброва
Деньги

День 963: аналитики ждут повышения ключевой ставки в октябре 2024 года до 20-21%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: ЦБ
Источник: ЦБ

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 октября: доллар — почти 96,07 рубля (на 1 рубль 17 копеек меньше, чем 11 октября), евро — 105,11 рубля (на 1 рубль и почти 40 копеек меньше).

В сентябре 2024 года ЦБ поднял ключевую ставку до 19% годовых. И это не предел, считают опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики: в октябре они ждут роста ставки до 20-21%. В пользу этого говорит в том числе высокая инфляция. Что будет с курсом рубля и рынком акций — в обзоре издания.

Какие есть проблемы и трудности

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту сервиса 7tv.app, который содержит каталог эмодзи для стриминговых платформ Twitch, YouTube и Kick, обратило внимание DTF.

Контекст

Выплаты иностранным исполнителям выросли до 37,8 млн рублей в 2023 году, приводит РБК данные Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В 2022-м они составляли 16,2 млн рублей. При этом общие выплаты вознаграждений также выросли и достигли в 2023 году 633,8 млн рублей против 565,7 млн рублей годом ранее.

График РБК
График РБК

Доля россиян, которые хранят деньги только дома, сократилась до 20%, приводят «РИА Новости» результаты исследования Anderida Financial Group, проведённого в сентябре 2024 года. Годом ранее этот показатель составлял 32%. Выросло количество россиян, которые хранят деньги как дома, так и в банках: 25% против 10% годом ранее.

Средняя стоимость аренды квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в октябре 2024 года составила 33,5 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 48,6 тысячи, подсчитали в «Циан.Аналитике» для «Ъ». За месяц значения сократились на 1% и 2% соответственно. По данным «Яндекс Аренды», на первой неделе октября медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в городах-миллионниках составила около 40 тысяч рублей (-2,1% за месяц). В «Этажах» снижения пока не фиксируют.

Новости предыдущего дня, 12 октября — здесь.

#новости

11
11
59
59 комментариев
Макрон

Сверхдержава ждёт, когда в США выберут президента и он решит её судьбу

23
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Александр

Это вы судя по нику про Францию? Ну, пусть ждет=)

4
1
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Евгений

Это важно. Нужно же знать, кто в российских подъездах будет ссать несколько следующих лет

3
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Alexzz

Франция ждет

1
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Продюсер душнила

Роскомнадзор заблокировал сайт 7TV с эмодзи для Twitch, Kick и YouTube

Так мы узнали, что одна из главных угроз сверхдержаве выглядит, как смайлик в виде целующихся мужиков.

16
1
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Dimitri

Вдруг увидел смайлик и сразу захотел в гей клуб пойти или режим снести.

2
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Griby Lenina

Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви.

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