День 963: аналитики ждут повышения ключевой ставки в октябре 2024 года до 20-21%

В сентябре 2024 года ЦБ поднял ключевую ставку до 19% годовых. И это не предел, считают опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики: в октябре они ждут роста ставки до 20-21%. В пользу этого говорит в том числе высокая инфляция. Что будет с курсом рубля и рынком акций — в обзоре издания.