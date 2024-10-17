«Сбер» закрыл сделку по покупке образовательной платформы «Нетология» и школы «Фоксфорд» — «Ъ»

Собеседники газеты оценивают сумму покупки в 4-6 млрд рублей.О закрытии сделки рассказали три источника «Ъ» на рынке онлайн-образования. Сведения подтвердил неназванный собеседник в одной из выкупленных компаний. В «Сбере» не ответили на запрос газеты.По данным «Контур.Фокуса», конечный владелец 100% в ООО «Нетология», ООО «Фоксфорд» и ООО «Нетология-групп» — «ТТ-Холдинг». До июня 2023 года 97% холдинга принадлежали компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, а сам он числился среди конечных владельцев. Обновлённые же данные не раскрывают.Как будут развивать активы — неизвестно. Собеседник «Ъ» полагает, что сценария два. Они войдут в контур «Сбера» и потеряют часть автономии или сохранят «относительную независимость», но будут сотрудничать с сервисами «Сбера».Источник фото: «РИА Новости» Онлайн-платформу дополнительного образования «Нетология» запустили в 2011 году Юлия Микеда и Максим Спиридонов. Сервис «Фоксфорд» для школьников и учителей работает с 2009 года. В 2014 году они образовали холдинг «Нетология-групп».По данным «Контур.Фокуса», выручка «Нетологии» на конец 2022 года составила 1,8 млрд рублей, а чистый убыток — 827,4 млн рублей. У «Фоксфорда» это 2,4 млрд и 225,7 млн рублей соответственно.О том, что «Сбер» обсуждает покупку проектов, «Ъ» писал в апреле 2024 года. «Возможно, сделка знаменует повторный заход "Сбера" в образование. На несколько лет он брал паузу и сейчас намерен снова заявить о себе», — рассуждал тогда Спиридонов.Артур ТомилкоДеньги1 феврИсследование: Skillbox и Skyeng стали лидерами по выручке среди edtech-компаний в 2023 году, доходы разработчиков ПО для онлайн-курсов выросли на 46% В 2024-м крупнейшим сегментом рынка вместо дополнительного профессионального образования может стать детское. #новости #сбер
Все скупает. Из плюсов, теперь можно потратить бестолковые «спасибо» на учебу.
Бестолковые спасибо на бестолковые курсы :)
Спасибо за спасибо!
Спасибо можно потратить на доставку продуктов , еды , заправиться на Газпромнефти по курсу 1:1 практически . Так что они толковые , если с умом относиться )
Как и вк скупает все
бестолковые «спасибо» на учебу.А как же БК????
чистый убыток — 827,4 млн
Сбер как всегда собирает самые сливочки