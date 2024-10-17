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Евгения Евсеева
Деньги

Клиенты «Сбера» и «Газпромбанка» смогут объединить данные о своих счетах в обоих банках

Карты «Сбера» будут отображаться в приложении «Газпромбанка», и наоборот.

  • «Газпромбанк» объявил, что запустит совместный пилот со «Сбером». Автоматически объединять счета не будут, только по согласию клиента. Его можно также и отозвать.
  • Тестировать технологию будут на сотрудниках банков, ориентировочно — с начала 2025 года.
  • Банки будут обмениваться друг с другом информацией и собираются протестировать стандарты обмена данными, скорость и безопасность всех процессов.
  • На первом этапе клиентам будут доступны обмен сведениями по счетам, картам и остаткам на счёте. В будущем хотят добавить возможность совершать переводы самому себе из интерфейса стороннего банка.
Источник: «Газпромбанк»
Источник: «Газпромбанк»
  • Обмен банковскими данными проходит с помощью технологии открытых API. Концепцию по их интеграции предложил ЦБ, чтобы клиенты могли выдавать разрешение на обмен данными не только между банками, но также между страховыми компаниями, маркетплейсами и телеком-операторами.
  • В июне 2024 года тестировать объединение данных начали «Сбер» и «Т-Банк» — на своих сотрудниках. В октябре тесты расширили на ограниченную группу клиентов.
  • По данным РБК, обмен информацией через открытые API планировали протестировать ВТБ с «Альфа-банком».

#новости #cбер #газпромбанк

22
38
38 комментариев
Твердыня

РосГосЕдинБанк

9
1
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Техно Механиус

Ну, так и будет. Будет Мега приложение от повестки до жкх и цифровой рубль

7
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Vova Zhevnov

*РосГоСъедимБанк

2
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Тарас Козлов

О это чтобы разом все потерять в случае утечки, удобно)

7
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ник

А с введением цифрового рубля банки вообще нужны будут в таком кол-ве и их приложения?

6
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Таир Бакиев

Конечно, а кто будет принимать деньги на вклады, кто будет кредиты выдавать, карточки опять таки.

1
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Ivan sss

Останутся только яндекс, озон и вайлдберрис :)

1
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