Клиенты «Сбера» и «Газпромбанка» смогут объединить данные о своих счетах в обоих банках

Карты «Сбера» будут отображаться в приложении «Газпромбанка», и наоборот.«Газпромбанк» объявил, что запустит совместный пилот со «Сбером». Автоматически объединять счета не будут, только по согласию клиента. Его можно также и отозвать.Тестировать технологию будут на сотрудниках банков, ориентировочно — с начала 2025 года.Банки будут обмениваться друг с другом информацией и собираются протестировать стандарты обмена данными, скорость и безопасность всех процессов.На первом этапе клиентам будут доступны обмен сведениями по счетам, картам и остаткам на счёте. В будущем хотят добавить возможность совершать переводы самому себе из интерфейса стороннего банка.Источник: «Газпромбанк»Обмен банковскими данными проходит с помощью технологии открытых API. Концепцию по их интеграции предложил ЦБ, чтобы клиенты могли выдавать разрешение на обмен данными не только между банками, но также между страховыми компаниями, маркетплейсами и телеком-операторами.В июне 2024 года тестировать объединение данных начали «Сбер» и «Т-Банк» — на своих сотрудниках. В октябре тесты расширили на ограниченную группу клиентов.По данным РБК, обмен информацией через открытые API планировали протестировать ВТБ с «Альфа-банком». #новости #cбер #газпромбанк
РосГосЕдинБанк
Ну, так и будет. Будет Мега приложение от повестки до жкх и цифровой рубль
*РосГоСъедимБанк
О это чтобы разом все потерять в случае утечки, удобно)
А с введением цифрового рубля банки вообще нужны будут в таком кол-ве и их приложения?
Конечно, а кто будет принимать деньги на вклады, кто будет кредиты выдавать, карточки опять таки.
Останутся только яндекс, озон и вайлдберрис :)