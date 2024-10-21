Корпоративное кредитование, несмотря на высокие ставки, продолжает расти, говорится в обзоре ЦБ. В сентябре 2024-го банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн рублей, или на 2%, достигнув 84,2 трлн рублей. Рост обусловлен уверенностью бизнеса в будущем спросе.
"Суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 г. вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Итоговая сумма по заключенным контрактам за три квартала 2024 г. составила 6 879 899 руб. по сравнению с 1 642 166 руб. за аналогичный период 2023 г."
Абаждите. А как же запрет чиновникам пользоваться вражьими Эпплами? ФСБ же там ещё полтора года типа "вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с использованием мобильных устройств фирмы «Apple» (США)".
Госслужащие, вы что, хотите все секреты родины разболтать? Попахивает изменой. Нужно срочно как следует разобраться и наказать кого попало.
Хитрый план. Чиновники будут с них править википедию, а в инсту выкладывать фотки якобы вилл и яхт, показывая, что санкции не работают.
Вы не понимаете! Это они для проверки же, пробные партии закупают...была же новость...
Разве что и вправду накажут кого попало, но не виновных)
а вы вообще о любовниках чиновников подумали? Не берите грех на душу, незя их пересаживать на эти ведройды...
В 2024 году и ставка должны быть 24%!
В 2024 году ставка должна быть 2024%