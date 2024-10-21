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Артур Томилко
Деньги

День 971: аналитики ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 20% на заседании 25 октября

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 октября: доллар — 96,41 рубля (на 73 копейки меньше, чем 18 октября), евро — 104,85 рубля (на 90 копеек меньше).

Совет директоров ЦБ на заседании 25 октября 2024 года повысит ключевую ставку до 20%, полагают большинство опрошенных «Ведомостями» и РБК экспертов. Об этом свидетельствуют высокий уровень инфляции, повышенные инфляционные ожидания граждан и бизнеса, а также прямые заявления самого регулятора.

Корпоративное кредитование, несмотря на высокие ставки, продолжает расти, говорится в обзоре ЦБ. В сентябре 2024-го банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн рублей, или на 2%, достигнув 84,2 трлн рублей. Рост обусловлен уверенностью бизнеса в будущем спросе.

Кто и как адаптируется

Минфин планирует в 2025 году провести IPO института развития «Дом.РФ», узнал «Ъ». До этого замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что в планах до 2030 года провести IPO и SPO 10 государственных компаний, не назвав их. Опрошенные газетой эксперты говорят, что в краткосрочной перспективе готовых к выходу на биржу эмитентов практически нет.

Контекст

Средний охват длинных роликов на YouTube после замедления сервиса почти вернулся к показателям 2023 года, следует из исследования аналитической платформы WhoIsBlogger. Она изучила данные 48 тысяч каналов с разным размером аудитории. При этом абсолютных цифр исследователи не приводят.

Российский рынок маркетинга в соцсетях (SMM) по итогам 2024 года вырастет на 35% и достигнет 65,4 млрд рублей, подсчитали в Ingate Group. Аналитики связывают это с ростом вложений со стороны брендов, которые выпускают контент для привлечения новой аудитории.

На фоне дефицита кадров в общепите и ритейле вдвое увеличился спрос на сотрудников возрасте от 16 до 18 лет, пишет «Ъ» со ссылкой на HeadHunter и «Авито Работу». Участники рынка подтверждают тенденцию, хотя ранее наём молодёжи считался рискованным из-за высокой текучки.

Новости предыдущего дня, 20 октября — здесь.

#новости

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46 комментариев
Слегка Придурковатый

"Суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 г. вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Итоговая сумма по заключенным контрактам за три квартала 2024 г. составила 6 879 899 руб. по сравнению с 1 642 166 руб. за аналогичный период 2023 г."

Абаждите. А как же запрет чиновникам пользоваться вражьими Эпплами? ФСБ же там ещё полтора года типа "вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с использованием мобильных устройств фирмы «Apple» (США)".

Госслужащие, вы что, хотите все секреты родины разболтать? Попахивает изменой. Нужно срочно как следует разобраться и наказать кого попало.

25
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Александр Привалов

Хитрый план. Чиновники будут с них править википедию, а в инсту выкладывать фотки якобы вилл и яхт, показывая, что санкции не работают.

4
3
1
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Po...

Вы не понимаете! Это они для проверки же, пробные партии закупают...была же новость...

3
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Nikita L.

Разве что и вправду накажут кого попало, но не виновных)

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Андрей Маркелов

а вы вообще о любовниках чиновников подумали? Не берите грех на душу, незя их пересаживать на эти ведройды...

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United24

В 2024 году и ставка должны быть 24%!

19
1
1
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Den Az

В 2024 году ставка должна быть 2024%

2
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