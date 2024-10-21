День 971: аналитики ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 20% на заседании 25 октября

Минфин планирует в 2025 году провести IPO института развития «Дом.РФ», узнал «Ъ». До этого замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что в планах до 2030 года провести IPO и SPO 10 государственных компаний, не назвав их. Опрошенные газетой эксперты говорят, что в краткосрочной перспективе готовых к выходу на биржу эмитентов практически нет.