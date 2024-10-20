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Евгения Евсеева
Деньги

День 970: в Госдуму внесли проект о поддержке производства альтернативных авиазапчастей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Миртесен»
Источник: «Миртесен»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 октября: доллар — 96,41 рубля (на 73 копейки меньше, чем 18 октября), евро — 104,85 рубля (на 90 копеек меньше).

Кто и как адаптируется

Пять российских сенаторов внесли в Госдуму законопроект о поддержке отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники, которые в условиях санкций необходимы для замещения оригинальных запчастей.

Контекст

Более 6,8 млрд рублей направят на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Средства, полученные с доходов от замороженных российских активов, будут использованы для поддержки Украины, следует из итоговой декларации саммита министров обороны стран «Большой семерки».

Новости предыдущего дня, 19 октября — здесь.

#новости

22
11
98
98 комментариев
Техно Механиус

Вчера юбилей был

35
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vasiliy bykov

Переговоры затянулись чет

20
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ГлавГосЧёртНадзор

Такого Чебурнернет не помнит. Это подтасовка букв из внешнего интенета!

6
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Sergey Zhukov

Иноагент какой-то опубликовал?

2
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Иван Дэвидсон

https://warsonline.info/vooruzhenie-i-tehnologii/vpk/17-3/

warsonline.info
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Макс Мартин

Эх, золотые времена

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Денис Мухаметгалиев

Новость подается как какой-то прорыв в авиапромышленности и это в стране с 11 часовыми поясами)

18
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