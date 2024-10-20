День 970: в Госдуму внесли проект о поддержке производства альтернативных авиазапчастей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: «Миртесен»Материал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 19-21 октября: доллар — 96,41 рубля (на 73 копейки меньше, чем 18 октября), евро — 104,85 рубля (на 90 копеек меньше).Кто и как адаптируетсяПять российских сенаторов внесли в Госдуму законопроект о поддержке отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники, которые в условиях санкций необходимы для замещения оригинальных запчастей.КонтекстБолее 6,8 млрд рублей направят на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.Средства, полученные с доходов от замороженных российских активов, будут использованы для поддержки Украины, следует из итоговой декларации саммита министров обороны стран «Большой семерки».Новости предыдущего дня, 19 октября — здесь.#новости
Вчера юбилей был
Переговоры затянулись чет
Такого Чебурнернет не помнит. Это подтасовка букв из внешнего интенета!
Иноагент какой-то опубликовал?
https://warsonline.info/vooruzhenie-i-tehnologii/vpk/17-3/
Эх, золотые времена
Новость подается как какой-то прорыв в авиапромышленности и это в стране с 11 часовыми поясами)