День 969: в сентябре 2024 года китайский экспорт в Россию составил $11,25 млрд

В сентябре 2024 года китайский экспорт в Россию в денежном выражении составил $11,25 млрд, это новый рекорд, пишет South China Morning Post со ссылкой на таможенные данные КНР. Это самый высокий показатель за месяц, отмечает издание. В годовом исчислении рост составил 16,6% — это самый быстрый темп роста в 2024 году.