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Евгения Евсеева
Деньги

День 969: в сентябре 2024 года китайский экспорт в Россию составил $11,25 млрд

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Исчточник: Nuno Alberto / Unsplash
Исчточник: Nuno Alberto / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19-21 октября: доллар — 96,41 рубля (на 73 копейки меньше, чем 18 октября), евро — 104,85 рубля (на 90 копеек меньше).

Почему в 2024 году правительству придется увеличить свои траты, удастся ли в последующие годы не допускать «сверхрасходов», как бюджет может помочь в борьбе с инфляцией — рассказал РБК глава Минфина Антон Силуанов.

Кто и как адаптируется

Минюст разработал проект о повышении штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности, сообщил «Интерфаксу» источник, ознакомившийся с текстом документа. Речь идёт о статьях, по которым увеличили пороговые значения признаков крупного и особо крупного ущерба, что позволило декриминализовать ряд составов.

Контекст

В сентябре 2024 года китайский экспорт в Россию в денежном выражении составил $11,25 млрд, это новый рекорд, пишет South China Morning Post со ссылкой на таможенные данные КНР. Это самый высокий показатель за месяц, отмечает издание. В годовом исчислении рост составил 16,6% — это самый быстрый темп роста в 2024 году.

«Коммерсантъ» собрал мнения аналитиков о том, как будет вести себя курс доллара на неделе с 21 по 25 октября 2024 года.

День 969: в сентябре 2024 года китайский экспорт в Россию составил $11,25 млрд

Цена золота на спот-рынке в мире впервые превысила $2700 за унцию, прибавив за неделю 2,3%.

Новости предыдущего дня, 18 октября — здесь.

#новости

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43 комментария
ГлавГосЧёртНадзор

Кожаный коготь дракона вошёл глубоко в медведя.

9
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Oleg Rico

А теперь смотрим сколько составил российский экспорт в Китай. Согласно опубликованным данным, импорт российских товаров в Китай за январь - сентябрь вырос на 1,7%, до $97,2 млрд. Экспорт китайской продукции в РФ увеличился на 2,4%, до примерно $83,15 млрд.
Так что это медведь дракона закогтил.

2
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умный человек
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Vlad

Почему считают в недружественных деньгах?

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Вадим Д.

Штрафы растут, всё стабильно.
Но источники самого крупного ущерба штрафовать нельзя.

4
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Timur

растут только штрафы((

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Сергей Воликов

Минюст разработал проект о повышении штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности- ммм способы покрытия дефицитов становятся все более "креативными"

3
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