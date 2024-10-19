День 969: в сентябре 2024 года китайский экспорт в Россию составил $11,25 млрд

В сентябре 2024 года китайский экспорт в Россию в денежном выражении составил $11,25 млрд, это новый рекорд, пишет South China Morning Post со ссылкой на таможенные данные КНР. Это самый высокий показатель за месяц, отмечает издание. В годовом исчислении рост составил 16,6% — это самый быстрый темп роста в 2024 году.
Кожаный коготь дракона вошёл глубоко в медведя.
А теперь смотрим сколько составил российский экспорт в Китай. Согласно опубликованным данным, импорт российских товаров в Китай за январь - сентябрь вырос на 1,7%, до $97,2 млрд. Экспорт китайской продукции в РФ увеличился на 2,4%, до примерно $83,15 млрд.
Так что это медведь дракона закогтил.
Почему считают в недружественных деньгах?
Штрафы растут, всё стабильно.
Но источники самого крупного ущерба штрафовать нельзя.
растут только штрафы((
Минюст разработал проект о повышении штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности- ммм способы покрытия дефицитов становятся все более "креативными"