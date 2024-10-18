День 968: «Кордиант» купил российский завод автомобильных компонентов французской A.Raymond Group

Минобрнауки предложило отменить льготные образовательные кредиты с господдержкой для юристов, экономистов и менеджеров. По мнению главы ведомства Валерия Фалькова, число таких специалистов «зашкаливающее». При этом для обучения именно на этих направлениях чаще всего берутся кредиты. Впрочем, эксперты считают, что желающих получить такое образование меньше не станет, они просто поступят в вузы подешевле.