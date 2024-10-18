День 968: «Кордиант» купил российский завод автомобильных компонентов французской A.Raymond Group

Минобрнауки предложило отменить льготные образовательные кредиты с господдержкой для юристов, экономистов и менеджеров. По мнению главы ведомства Валерия Фалькова, число таких специалистов «зашкаливающее». При этом для обучения именно на этих направлениях чаще всего берутся кредиты. Впрочем, эксперты считают, что желающих получить такое образование меньше не станет, они просто поступят в вузы подешевле.
2030 будет охуенным хотя бы из-за нового президента
Это откуда такая уверенность про нового президента?
Медведев ждет
Число работников, которые используют во втором квартале 2024 года сократилось до 3,2 млн@Артур Томилко пропущено про цифровые площадки.
Хотя интрига знатная: кто-то что-то использует и их всё меньше (-:
Которых используют!
так работников используют, все правильно
По мнению главы ведомства Валерия Фалькова, число юристов, экономистов и менеджеров «зашкаливающее»Вот здесь я с Фальковым полностью согласен.
Только зашкалили они уже в начале нулевых. Надо прикрутить этот фонтан, юристов и экономистов как собак, а что за профессия менеджер — вообще непонятно, вымышленные персонажи.