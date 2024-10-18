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Артур Томилко
Деньги

День 968: «Кордиант» купил российский завод автомобильных компонентов французской A.Raymond Group

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 октября: доллар — 97,14 рубля (на 12 копеек меньше, чем 17 октября), евро — 105,75 рубля (на 3 копейки меньше).

Кто и как адаптируется

Группа «Соллерс» запустит под собственным брендом производство двух новых моделей: коммерческого фургона М3 и минивэна RF8. Первый начнут собирать в конце 2024 года на основе китайского JAC M3. Второй — в 2025-м на базе JAC Refine RF8.

Российский разработчик софта «1С» в 2025 году поднимет цены на свои продукты на 10-18%, заявил основатель и совладелец компании Борис Нуралиев. Решение он объясняют развитием функциональности ПО, инфляцией и ростом зарплат разработчиков.

Производитель автомобильных шин и свечей зажигания «Кордиант» купил российский бизнес французского производителя компонентов A.Raymond Group, пишет «Ъ». В сделку вошёл завод компонентов из пластмассы мощностью 10 млн элементов в год. Других деталей не раскрыли.

«Опора России» попросила депутатов с 2026 года ввести обязательную ежегодную индексацию предельного порога доходов, при котором компаниям на упрощённой системе налогообложения начинает начисляться НДС. С 2025-го плательщики УСН с доходами выше 60 млн рублей в год будут обязаны уплачивать НДС.

Минобрнауки предложило отменить льготные образовательные кредиты с господдержкой для юристов, экономистов и менеджеров. По мнению главы ведомства Валерия Фалькова, число таких специалистов «зашкаливающее». При этом для обучения именно на этих направлениях чаще всего берутся кредиты. Впрочем, эксперты считают, что желающих получить такое образование меньше не станет, они просто поступят в вузы подешевле.

Контекст

Число работников, которые используют онлайн-платформы для поиска заказов, во втором квартале 2024 года сократилось до 3,2 млн, подсчитали в ВШЭ на основе данных Росстата. В аналогичном периоде прошлого года их было 3,4 млн. Большинство — водители.

Объём российского рынка спутниковой связи в 2024 году составил от $1,05 млрд до $1,2 млрд — это 1,5% мирового, пишет «Ъ» со ссылкой на анализ экспертов. До о 2030 года Россия планируется запустить более 650 аппаратов для различных целей на низкие орбиты. Однако основным потребителем услуг спутниковой связи останется государство.

Новости предыдущего дня, 17 октября — здесь.

#новости

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44
44 комментария
Техно Механиус

2030 будет охуенным хотя бы из-за нового президента

10
1
Ответить
Iurii

Это откуда такая уверенность про нового президента?

5
1
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Topico

Медведев ждет

2
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Вадим Д.

Число работников, которые используют во втором квартале 2024 года сократилось до 3,2 млн@Артур Томилко пропущено про цифровые площадки.
Хотя интрига знатная: кто-то что-то использует и их всё меньше (-:

4
1
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Po...

Которых используют!

1
1
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Alex

так работников используют, все правильно

1
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Вадим Д.

По мнению главы ведомства Валерия Фалькова, число юристов, экономистов и менеджеров «зашкаливающее»Вот здесь я с Фальковым полностью согласен.
Только зашкалили они уже в начале нулевых. Надо прикрутить этот фонтан, юристов и экономистов как собак, а что за профессия менеджер — вообще непонятно, вымышленные персонажи.

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