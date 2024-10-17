День 967: банки увеличили ставки по вкладам на фоне грядущего заседания ЦБ, UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

Товарооборот Японии и России в сентябре 2024 года вырос на 22,78% год к году, до 98,6 млрд иен. Экспорт из Японии увеличился на 98,5%, до 33,3 млрд иен, а импорт из России — на 2,8%, до 65,3 млрд иен. Основной прирост обеспечили две главные категории продукции — японские автомобили и российские энергоносители.