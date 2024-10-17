День 967: банки увеличили ставки по вкладам на фоне грядущего заседания ЦБ, UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

Товарооборот Японии и России в сентябре 2024 года вырос на 22,78% год к году, до 98,6 млрд иен. Экспорт из Японии увеличился на 98,5%, до 33,3 млрд иен, а импорт из России — на 2,8%, до 65,3 млрд иен. Основной прирост обеспечили две главные категории продукции — японские автомобили и российские энергоносители.
Fplus и «Модуль» разрабатывают российского «убийцу» Nvidia
Интересно, когда журналисты делают такие заголовки, они сильно ржут при этом? Обсуждают в чатиках со смайлами "а-ха-ха 😂🤣"...?
NVIDIA плавает по течению, на уже АМД заткнул и Интел на ноги наступает. А вообще надо смотреть какое направление, если те же облачные расчеты почему нет
Ну а что, может они и разрабатывают. «Я во-о-от таких карпов ловил! Ловил. Но не поймал.»
После вчерашнего спитча Владимира Зеленского с планом победы, банки ставки увеличили зря. Там же явный кидрк от запада с намеком выкручиваться сам.
Два столпа российской экономики: духовные скрепы и Зеленский.
Пока в отрасли нет острого дефицитаКаждая отрасль с 2014 так считала, и каждая получила свой дефицит. А что-то и вовсе отвалилось.
Балтика варит хрень, конечно, но рабочие места даёт, так что надо сажать (-:
Российские нейроускорители?! 100 штук за год?
Это нужны очень красивые шильдики.