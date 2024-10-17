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Полина Лааксо
Деньги

День 967: банки увеличили ставки по вкладам на фоне грядущего заседания ЦБ, UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «РИА рейтинг»
Источник фото: «РИА рейтинг»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 октября: доллар — 97,26 рубля (на 25 копеек больше, чем 16 октября), евро — 106,08 рубля (на 40 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Fplus начнёт выпуск серверов с российскими нейроускорителями компании НТЦ «Модуль», сообщили «Ведомостям» стороны. В 2025 году производитель рассчитывает выпустить около 100 единиц, а в затем выйти на объём в «тысячи» устройств.

«Балтика» собирается выращивать семена пивоваренного ячменя российской селекции. Первые сорта планируют получить к 2027-2028 годам. Возможный объём производства ещё не рассчитывали. Пока в отрасли нет острого дефицита семян, но он может возникнуть, потому что пивовары закупают их в «недружественных» странах. Российских семян, которые бы соответствовали «характеристикам иностранных сортов», нет.

Контекст

Товарооборот Японии и России в сентябре 2024 года вырос на 22,78% год к году, до 98,6 млрд иен. Экспорт из Японии увеличился на 98,5%, до 33,3 млрд иен, а импорт из России — на 2,8%, до 65,3 млрд иен. Основной прирост обеспечили две главные категории продукции — японские автомобили и российские энергоносители.

25 октября 2024 года ЦБ проведёт очередное заседание по ключевой ставке. В ожидании решения банки повышают ставки по вкладам, пишет Forbes со ссылкой на данные Frank RG. Средняя максимальная процентная ставка в топ-20 розничных банков выросла с 18,45% до 19,66%.

День 967: банки увеличили ставки по вкладам на фоне грядущего заседания ЦБ, UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

По итогам сентября 2024 года число бронирований российских отелей иностранными туристами выросло вдвое год к году, подсчитали в «Островке». Это прежде всего туристы из стран Азии. Конкретные показатели не привели.

Итальянский банк UniCredit, ведущий разбирательства с Европейским центральным банком из-за предписания свернуть бизнес в России, сообщил о существовании «белого списка» российских клиентов, чьи платежи не запрещены регулятором, рассказало Reuters со ссылкой на судебные документы. Кто в него входит — неизвестно.

Новости предыдущего дня, 16 октября — здесь.

#новости

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39 комментариев
Иван Дэвидсон

Fplus и «Модуль» разрабатывают российского «убийцу» Nvidia

Интересно, когда журналисты делают такие заголовки, они сильно ржут при этом? Обсуждают в чатиках со смайлами "а-ха-ха 😂🤣"...?

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Алекс

NVIDIA плавает по течению, на уже АМД заткнул и Интел на ноги наступает. А вообще надо смотреть какое направление, если те же облачные расчеты почему нет

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Император Нолимоций

Ну а что, может они и разрабатывают. «Я во-о-от таких карпов ловил! Ловил. Но не поймал.»

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Алекс

После вчерашнего спитча Владимира Зеленского с планом победы, банки ставки увеличили зря. Там же явный кидрк от запада с намеком выкручиваться сам.

2
1
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Илюша

Два столпа российской экономики: духовные скрепы и Зеленский.

5
2
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Вадим Д.

Пока в отрасли нет острого дефицитаКаждая отрасль с 2014 так считала, и каждая получила свой дефицит. А что-то и вовсе отвалилось.
Балтика варит хрень, конечно, но рабочие места даёт, так что надо сажать (-:

3
1
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Вадим Д.

Российские нейроускорители?! 100 штук за год?
Это нужны очень красивые шильдики.

2
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