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Полина Лааксо
Деньги

День 965: средний чек на товары для ремонта увеличился, темпы роста рынка фитнес-услуг замедлились

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 октября: доллар — 96,10 рубля (на 3 копейки больше, чем 14 октября), евро — 105,49 рубля (на 38 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Разработчик и производитель вычислительной техники «Аквариус» ведёт переговоры о поставках своих серверов во Вьетнам с 2025 года, рассказал «Ведомостям» глава совета директоров Алексей Калинин. Обсуждаются также поставки в Нигерию, ЮАР, Конго и на Филиппины. Калинин полагает, что контракты будут заключаться с госсектором.

Контекст

По итогам третьего квартала 2024 года оборот российских фитнес-клубов составил 61,6 млрд рублей, подсчитали аналитики FitnessData. Это на 20% больше год к году, но ежемесячные темпы прироста начали снижаться, а посещаемость, продажи карт и дополнительных услуг — сокращаться. Динамику связывают с эффектом высокой базы в 2023 году и тем, что россияне «не торопятся тратить деньги, предпочитая их копить».

В сентябре 2024 года средний чек на товары для ремонта и стройработ вырос на 22,5% год к году, до 35,3 тысячи рублей, следует из сведений разработчика решений для автоматизации приёма платежей Life Pay. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек увеличился на 11%, до 9000 рублей. Цены растут вслед за спросом, инфляцией и подорожанием строительных материалов, порассуждали опрошенные «Ъ» участники рынка.

За девять месяцев 2024 года на форумах и в Telegram-каналах было опубликовано 210 баз с данными клиентов российских компаний, рассказали аналитики F.A.С.С.T. (бывшая Group IB). Это на 37,25% больше год к году, но реальный показатель может быть больше, потому что злоумышленники не всегда предают огласке «факты успешной кражи».

Новости предыдущего дня, 14 октября — здесь.

#новости

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32 комментария
Po...

@россияне «не торопятся тратить деньги, предпочитая их копить».@
Опять эта надоевшая сказка

8
2
Ответить
Александр Привалов

Нет, ну по факту они правы, сколько там в среднем на счетах у одного россиянина - 50 тыс. руб.? Конечно же предпочитают копить, на эти деньги пальто хорошее не купишь...

1
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Fedor Spirin

Опять эта надоевшая сказка - ну да, сказка, вы видимо в продажах не работали наверно...

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Влад Шушкевич

Разве на кредит надо копить?

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Sёma Dråkx

почему сказка?

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Слегка Придурковатый

А Калинин не рассказал, как его «Аквариус» собирается конкурировать с китайцами, например?

5
1
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IgLa

Рассказал, вернее помечтал, что контракты буду заключаться с госсектором (единственный поставщик).

7
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