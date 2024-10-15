День 965: средний чек на товары для ремонта увеличился, темпы роста рынка фитнес-услуг замедлились

За девять месяцев 2024 года на форумах и в Telegram-каналах было опубликовано 210 баз с данными клиентов российских компаний, рассказали аналитики F.A.С.С.T. (бывшая Group IB). Это на 37,25% больше год к году, но реальный показатель может быть больше, потому что злоумышленники не всегда предают огласке «факты успешной кражи».