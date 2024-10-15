День 965: средний чек на товары для ремонта увеличился, темпы роста рынка фитнес-услуг замедлились

В сентябре 2024 года средний чек на товары для ремонта и стройработ вырос на 22,5% год к году, до 35,3 тысячи рублей, следует из сведений разработчика решений для автоматизации приёма платежей Life Pay. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек увеличился на 11%, до 9000 рублей. Цены растут вслед за спросом, инфляцией и подорожанием строительных материалов, порассуждали опрошенные «Ъ» участники рынка.
@россияне «не торопятся тратить деньги, предпочитая их копить».@
Опять эта надоевшая сказка
Нет, ну по факту они правы, сколько там в среднем на счетах у одного россиянина - 50 тыс. руб.? Конечно же предпочитают копить, на эти деньги пальто хорошее не купишь...
Опять эта надоевшая сказка - ну да, сказка, вы видимо в продажах не работали наверно...
Разве на кредит надо копить?
почему сказка?
А Калинин не рассказал, как его «Аквариус» собирается конкурировать с китайцами, например?
Рассказал, вернее помечтал, что контракты буду заключаться с госсектором (единственный поставщик).