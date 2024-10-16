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Полина Лааксо
Деньги

День 966: кредитование малого и среднего бизнеса сократилось, спрос на автоперевозки из Казахстана и Китая в Россию вырос

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Москва 24»
Источник фото: «Москва 24»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 октября: доллар — 97,01 рубля (на 91 копейку больше, чем 15 октября), евро — 105,68 рубля (на 19 копеек больше).

По итогам августа 2024 года объём кредитования малого и среднего бизнеса составил 1,31 трлн рублей. Это минимум с февраля и третий месяц снижения подряд, пишет «Ъ». Среди причин: высокие ставки, которые бизнес «уже не может переварить». Да и тот, что может, всё равно не застрахован от отказа, так как банки «осторожничают» из-за «риска дефолтности», заявил собеседник газеты.

МКПАО «ТКС Холдинг» (головная компания «Т-Банка») планирует сменить название на МКПАО «Т-Технологии», пишет «Интерфакс» со ссылкой на группу. Акционеры рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 14 ноября 2024 года.

Кто и как адаптируется

С 1 ноября 2024 года российские производители печатных плат смогут претендовать на налоговые льготы. До конца 2024 года, например, для ИТ-компаний и производителей электроники действует нулевая ставка на прибыль. С 2025 года она составит 5% против общей ставки в 25%.

Какие есть проблемы и трудности

«БКС Мир инвестиций» и «Т-Банк» получили отказы в разблокировке активов от Казначейства Бельгии, которые были заморожены из-за санкций ЕС в отношении Национального расчётного депозитария, сообщило РБК со ссылкой на представителей обеих компаний. Первая обжаловала решение и ждёт ответ. Вторая выясняет подробности.

Контекст

Биржа грузоперевозок ATI.su подсчитала, что в третьем квартале 2024 года количество заявок на перевозку грузов в Россию из других стран выросло на 68% в годовом выражении. В частности, в «несколько раз» приросло число заказов на транспортировку из Казахстана — на фоне развития российско-китайской торговли. Через него идёт часть грузов — например, автомобили и спецтехника.

Участники логистического рынка также отмечают увеличение спроса на автоперевозки напрямую из Китая. У FM Logistic, например, число заказов выросло вдвое квартал к кварталу. Среди причин — падение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, а также рост объёма доставки дорожно-строительной техники, вызванный увеличением утилизационного сбора.

РЖД обсуждают развитие сотрудничества с Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ и ЮАР. Потенциальные проекты касаются не только организации перевозок, но также области телекоммуникаций и образования.

Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев допустил, что роуминг между двумя странами отменят до конца 2024 года. Это «приблизительные сроки».

Новости предыдущего дня, 15 октября — здесь.

#новости

99
38
38 комментариев
Zloy Sniper

С такой ставкой ЦБ кредитование начинает смахивать на капкан микрокредитчиков.

5
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Алексей Малахов

Так Эльвира этого как бы и добивалась, чтоб люди прекратили брать кредиты на какой-то срок, чтоб инфляцию не разогревать

4
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Genio Genio

966 день, это мой последний комментарий тут.

1
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Zloy Sniper

Кому-то должно быть не пох?

9
1
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Vlad

Нет! Не уходи! Останься! Как мы без тебя?!!!!

4
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Иванов Иван

Ты кто?

1
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Слегка Придурковатый

Гугол тут собирается свои сервера для нейронок запитывать от ядерных реакторов: https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-kairos-power-nuclear-energy-agreement/

Правда, реакторов ещё нет. Но, как говорит главиндус Гугла, будут. И, что характерно, запустить первый планируют в 2030-м году.

В тридцатом, понимаете? После 30-го, короче, вообще ништяк всюду будет, не только у нас.

blog.google
New nuclear clean energy agreement with Kairos Power
Google’s first nuclear energy deal is a step toward helping the world decarbonize through investments in advanced clean energy technologies.
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