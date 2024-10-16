День 966: кредитование малого и среднего бизнеса сократилось, спрос на автоперевозки из Казахстана и Китая в Россию вырос

По итогам августа 2024 года объём кредитования малого и среднего бизнеса составил 1,31 трлн рублей. Это минимум с февраля и третий месяц снижения подряд, пишет «Ъ». Среди причин: высокие ставки, которые бизнес «уже не может переварить». Да и тот, что может, всё равно не застрахован от отказа, так как банки «осторожничают» из-за «риска дефолтности», заявил собеседник газеты.