День 966: кредитование малого и среднего бизнеса сократилось, спрос на автоперевозки из Казахстана и Китая в Россию вырос

По итогам августа 2024 года объём кредитования малого и среднего бизнеса составил 1,31 трлн рублей. Это минимум с февраля и третий месяц снижения подряд, пишет «Ъ». Среди причин: высокие ставки, которые бизнес «уже не может переварить». Да и тот, что может, всё равно не застрахован от отказа, так как банки «осторожничают» из-за «риска дефолтности», заявил собеседник газеты.
С такой ставкой ЦБ кредитование начинает смахивать на капкан микрокредитчиков.
Так Эльвира этого как бы и добивалась, чтоб люди прекратили брать кредиты на какой-то срок, чтоб инфляцию не разогревать
966 день, это мой последний комментарий тут.
Кому-то должно быть не пох?
Нет! Не уходи! Останься! Как мы без тебя?!!!!
Ты кто?
Гугол тут собирается свои сервера для нейронок запитывать от ядерных реакторов: https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-kairos-power-nuclear-energy-agreement/
Правда, реакторов ещё нет. Но, как говорит главиндус Гугла, будут. И, что характерно, запустить первый планируют в 2030-м году.
В тридцатом, понимаете? После 30-го, короче, вообще ништяк всюду будет, не только у нас.