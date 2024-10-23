Турецкая Anadolu Efes и бельгийская AB InBev договорились о новых условиях по сделке с российскими активами

Прошлое соглашение не одобрила правкомиссия.По новым условиям Anadolu Efes приобретёт долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev — долю Anadolu Efes в украинском бизнесе, пишет «Коммерсантъ».Сделку должны разрешить регуляторы. Другие подробности компании не раскрывают.AB InBev Efes — совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской AB InBev, созданное в 2018 году. Оно управляет их российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех» (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское» и другие).AB InBev ещё в апреле 2022 года сообщила, что продаст долю в совместном предприятии в России своему турецкому партнёру. Тогда компания оценила убыток в $1,1 млрд.Стороны достигли договорённости в декабре 2023 года, но его должны были согласовать и регуляторы. В итоге Anadolu Efes мог стать единственным владельцем предприятия. Однако правкомиссия сделку не одобрила.Источник: Birazbira#новости #abinbev
Нет повести занимательнее на свете, чем та, в которой турки и бельгийцы делят российские и украинские активы.
А потом им скажут: активы переходят под госконтроль, с вам по 60% их стоимости и можете уходить.
Покупать что то на Украине - опасная затея. Либо что то прилетит либо местные власти скажут что вы недостаточно ненавидели Россию и отберут бизнес.
Хватит бухать давайте танцевать! 😊💖🤗
у нейронки нету ног.
Две равноправные европейские страны. Только одной почему то можно вести бизнес в России а другой нельзя.
и с одной из них в истории России, было больше десятка войн)
Какой можно и какой нельзя, расскажете?