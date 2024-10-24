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Артур Томилко
Деньги

День 974: расходы госорганов на закупку VPN в 2024 году выросли на 683%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 октября: доллар — 96,63 рубля (на 4 копейки больше, чем 23 октября), евро — 104,86 рубля (на 48 копеек меньше).

Кто и как адаптриуется

Компания «Кама», которая разрабатывает электромобиль «Атом», запланировала привлечь 19,99 млрд рублей за счёт выпуска новых акций, пишет «Ъ». В число инвесторов могут войти действующие акционеры, а также крупные промышленные и энергетические компании.

Какие есть проблемы и трудности

Группу разработчиков, связанных с Россией, исключили из числа мейнтейнеров (ответственных за развитие) ядра Linux. Среди них сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора». Решение объяснили «требованиями комплаенса».

Контекст

За девять месяцев 2024-го расходы госорганов на закупку VPN выросли на 683% год к году и составили 14,1 млрд рублей, посчитали в сервисе «Контур. Закупки». Большая часть (9,8 млрд рублей) пришлась на Департамент информационных технологий Москвы. Эксперты связывают тенденцию с ростом числа DDoS-атак и возросшей необходимостью шифровать трафик. Публичных закупок VPN для работы с заблокированными ресурсами в России нет, отмечают они.

Количество абонентов российских операторов, на которых зарегистрировано более тысячи номеров, сократилось на 85%, рассказали в Роскомнадзоре. Однако число клиентов, чьи данные не удалось верифицировать, все еще составляет более 13 млн человек, а количество мошеннических звонков остается стабильно высоким.

Объём российского рынка BNPL за девять месяцев 2024 достиг 200 млрд рублей, подсчитали в сервисе «Долями». По прогнозам аналитиков, к концу года он составит 300 млрд рублей. Однако дальнейший рост может стать проблемой из-за закона о регулировании рынка рассрочки, который находится на рассмотрении в Госдуме.

Новости предыдущего дня, 23 октября — здесь.

#новости

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72 комментария
Отрицательный Веган

За девять месяцев 2024-го расходы госорганов на закупку VPN выросли на 683% год к году и составили 14,1 млрд рублейСначала блокируем, потом тратим бюджетные деньги. Клоуны 🤡
Хоть там и написано, что не для обхода блокировок, но сомневаюсь, что на это тоже не пошло.

12
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Андрей Комягин

Так это внутрикорпоративный VPN для безопасного удаленного доступа к собственной ИТ инфраструктуре. На дворе 2024 и многие работают удаленно.

11
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Артем Захаров

Вы думаете их именно для просмотра ютуба или инсты персонально купили? Внутри организации они нужны для шифровки трафика между компами!

2
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Максим Исаев

Публичных закупок VPN для работы с заблокированными ресурсами в России нетТам специально для одаренных прописано

1
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Maxim Sergeev

Хоть там и написано, но ты все равно не веришь. Сомневаешься. Обманывают наверное тебя? Ты то лучше знаешь, ведь так? Поэтому ты, без знаний, берешь и делаешь выводы.

1
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