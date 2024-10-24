День 974: расходы госорганов на закупку VPN в 2024 году выросли на 683%

За девять месяцев 2024-го расходы госорганов на закупку VPN выросли на 683% год к году и составили 14,1 млрд рублей, посчитали в сервисе «Контур. Закупки». Большая часть (9,8 млрд рублей) пришлась на Департамент информационных технологий Москвы. Эксперты связывают тенденцию с ростом числа DDoS-атак и возросшей необходимостью шифровать трафик. Публичных закупок VPN для работы с заблокированными ресурсами в России нет, отмечают они.