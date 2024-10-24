День 974: расходы госорганов на закупку VPN в 2024 году выросли на 683%

Количество абонентов российских операторов, на которых зарегистрировано более тысячи номеров, сократилось на 85%, рассказали в Роскомнадзоре. Однако число клиентов, чьи данные не удалось верифицировать, все еще составляет более 13 млн человек, а количество мошеннических звонков остается стабильно высоким.
За девять месяцев 2024-го расходы госорганов на закупку VPN выросли на 683% год к году и составили 14,1 млрд рублейСначала блокируем, потом тратим бюджетные деньги. Клоуны 🤡
Хоть там и написано, что не для обхода блокировок, но сомневаюсь, что на это тоже не пошло.
Так это внутрикорпоративный VPN для безопасного удаленного доступа к собственной ИТ инфраструктуре. На дворе 2024 и многие работают удаленно.
Вы думаете их именно для просмотра ютуба или инсты персонально купили? Внутри организации они нужны для шифровки трафика между компами!
Публичных закупок VPN для работы с заблокированными ресурсами в России нетТам специально для одаренных прописано
Хоть там и написано, но ты все равно не веришь. Сомневаешься. Обманывают наверное тебя? Ты то лучше знаешь, ведь так? Поэтому ты, без знаний, берешь и делаешь выводы.