Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Крипто
Мнения
Личный опыт
Путешествия
Находки
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

День 973: в России разрабатывают аналоги американского ПО для выявления брака в микроэлектронике

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 октября: доллар — 96,59 рубля (на 50 копеек больше, чем 22 октября), евро — 104,86 рубля (на 46 копеек больше).

Кто и как адаптируется

К 2026 году в России должны появиться аналоги американского ПО для проверки качества микроэлектроники и выявления брака, рассказал представитель индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроника и микроэлектроника». Решения разрабатывают компания «Дейтон» («дочка» ГК «Элемент») и АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс».

ВТБ начал закупать отечественные принтеры «Катюша», сообщил представитель банка. На первом этапе банк купил около 1500 принтеров двух моделей с возможностью печати, сканирования и копирования документов. ВТБ планирует постепенно замещать используемые зарубежные принтеры по всей сети отделений и офисов.

Контекст

Комитет Госдумы по бюджету предложил зафиксировать параметры налоговой системы до 2030 года, пишут «Ведомости». Депутаты полагают, что это позволит «обеспечить стабильную фискальную политику и предсказуемые условия для инвестиционных проектов и долгосрочного бюджетного планирования».

Минимальные инвестиции банка на подключение к платформе цифрового рубля могут составить от 120 млн до 200 млн рублей, рассказали «Ъ» участники платёжного рынка. Они указывают, что для большинства банков эта сумма превышает годовой бюджет на ИТ-инфраструктуру. При этом заработать на таких вложениях будет затруднительно.

В сентябре 2024 года количество выданных банками кредитных карт стало минимальным с февраля 2023-го — 1,96 млн штук, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объём денег на них составил около 251 млрд рублей. Снижение связывают с высокими ставками, а также ужесточением требований ЦБ к качеству заёмщиков.

Новости предыдущего дня, 22 октября — здесь.

#новости

55
50 комментариев
Вадим Д.

ВТБ начал закупать отечественные принтеры «Катюша»С системой залповой печати?
В наше время другие не нужны.

25
1
Ответить
Sasha Step

В ваше точно не нужны, а вот всем госскомпаниям, компаниям с госучастием, и тем кто хочет участвовать в госконтрактах, сейчас они очень понадобяться, думаю даже очередь выстроиться.
По мне хороший момент поддержки собственного бизнеса, и привет тем производителям кто ушел, и думал вернуться.

2
Ответить
ГлавЧёрт

https://katushashop.ru/
Отличный сайт! Почему такой ценник неадекватный?

Интернет-магазин российских принтеров и оргтехники Катюша
Компания Источник Печати предлагает принтеры, МФУ и прочую копировально-множительную технику под российский маркой.
4
Ответить
Dmitry

Все настолько отечественное, что прям на главной странице красная плашка:
«ВНИМАНИЕ!!!
В связи с изменением курса доллара просим уточнять актуальные цены по телефону»

38
Ответить
Руслан Астафьев

Ну это же скорее всего китайский принтер на который нужно вкрутить цену по нашей традиции, а то бизнес будет отбиваться годами

10
Ответить
Dmitry

Только у них сайт https://katusha-it.ru/ и ООО другая - ООО «КАТЮША ПРИНТ».

2
Ответить
Alex Nosov

Нормальный ценник - наценка за скрепность как всегда входит в базовую комплектацию

1
Ответить