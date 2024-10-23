День 973: в России разрабатывают аналоги американского ПО для выявления брака в микроэлектронике

Минимальные инвестиции банка на подключение к платформе цифрового рубля могут составить от 120 млн до 200 млн рублей, рассказали «Ъ» участники платёжного рынка. Они указывают, что для большинства банков эта сумма превышает годовой бюджет на ИТ-инфраструктуру. При этом заработать на таких вложениях будет затруднительно.