День 973: в России разрабатывают аналоги американского ПО для выявления брака в микроэлектронике

В сентябре 2024 года количество выданных банками кредитных карт стало минимальным с февраля 2023-го — 1,96 млн штук, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объём денег на них составил около 251 млрд рублей. Снижение связывают с высокими ставками, а также ужесточением требований ЦБ к качеству заёмщиков.
ВТБ начал закупать отечественные принтеры «Катюша»С системой залповой печати?
В наше время другие не нужны.
В ваше точно не нужны, а вот всем госскомпаниям, компаниям с госучастием, и тем кто хочет участвовать в госконтрактах, сейчас они очень понадобяться, думаю даже очередь выстроиться.
По мне хороший момент поддержки собственного бизнеса, и привет тем производителям кто ушел, и думал вернуться.
https://katushashop.ru/
Отличный сайт! Почему такой ценник неадекватный?
Все настолько отечественное, что прям на главной странице красная плашка:
«ВНИМАНИЕ!!!
В связи с изменением курса доллара просим уточнять актуальные цены по телефону»
Ну это же скорее всего китайский принтер на который нужно вкрутить цену по нашей традиции, а то бизнес будет отбиваться годами
Только у них сайт https://katusha-it.ru/ и ООО другая - ООО «КАТЮША ПРИНТ».
Нормальный ценник - наценка за скрепность как всегда входит в базовую комплектацию