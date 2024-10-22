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Артур Томилко
Деньги

День 972: расходы на персонал на логистическом рынке с начала 2024 года выросли на 40%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 октября: доллар — 96,09 рубля (на 32 копейки меньше, чем 21 октября), евро — 104,4 рубля (на 45 копеек меньше).

«Сбер» с 22 октября 2024 года повысил ставку по рыночной ипотеке до 24,6% годовых. По льготной ипотеке первоначальный взнос увеличится до 50,1%.

Сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами «Мост» станет доступен российским инвесторам в 2025 году, рассказал глава НРД Сергей Берневега. Для его запуска необходимо внести поправки в Налоговый кодекс и утвердить единый стандарт передачи информации о ценных бумагах. Заявки на подключение к сервису подали уже семь брокеров.

Контекст

Продажи легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2024-го выросли на 3,9% год к году, до 529,4 тысячи штук, говорится в отчёте «Автостата». Первое место среди брендов занимает Lada (127,5 тысяч машин), второе — Toyota (54,2 тысячи машин), третье — Kia (32,3 тысячи машин).

Расходы на зарплаты сотрудников в логистической сфере с начала 2024 года выросли на 40%, рассказали «Ъ» участники рынка. Себестоимость перевозок также растёт из-за увеличения цен на технику, горючее, запчасти и аренду.

Рынок инженерного ПО в 2024-м впервые за два года покажет рост — на 20% — и достигнет 50 млрд рублей, следует из данных Strategy Partners. Причина — в оживлении основных сфер использования такого софта: строительной отрасли и машиностроения.

Количество DDoS-атак в 2024 году выросло на 300% по сравнению с 2023-м, подсчитали в Qrator Labs. При этом их пиковая интенсивность, напротив, снизилась с 675 ГБ/с до 446 Гб/с.

Новости предыдущего дня, 21 октября — здесь.

#новости

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76 комментариев
Вадим Д.

О, 50,1% сразу и 24,6% годовых — великолепные условия! Да ещё и однушка 28 кв. м. на окраине Усть-Зажопинска за 9 млн ₽!
В прекрасное время живём 👍🏻

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S.Capusta

Через пару лет будем вспоминать с ностальгией эти золотые времена.

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Mike Elkin

ну риски по ипотеке большие - малоли дрон прилетит натовский.... ну то есть обломки....

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Анна К

Великолепные условия, правда для банкиров и приставов

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Вадим Д.

DDoS-ов стало больше, но пожиже.
Прямо как экономика страны — рост бешеный, непонятно где, но все утюги о нём. А по факту выросли только штрафы, налоги и ипотека, а в казне денег всё меньше.

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hikonomuro

в казне денег всё меньше.Быстрее загнется, быстрее пойдем на новый круг с коротким периодом восстановления и роста.

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Фоксик

Как где рост?
Масло выросло в цене.
Яйца растут в цене.
Рост цен на рыбу обещают.
А у вас роста нет.
Коммуналку забыл

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