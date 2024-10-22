День 972: расходы на персонал на логистическом рынке с начала 2024 года выросли на 40%

Сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами «Мост» станет доступен российским инвесторам в 2025 году, рассказал глава НРД Сергей Берневега. Для его запуска необходимо внести поправки в Налоговый кодекс и утвердить единый стандарт передачи информации о ценных бумагах. Заявки на подключение к сервису подали уже семь брокеров.