День 972: расходы на персонал на логистическом рынке с начала 2024 года выросли на 40%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2024-го выросли на 3,9% год к году, до 529,4 тысячи штук, говорится в отчёте «Автостата». Первое место среди брендов занимает Lada (127,5 тысяч машин), второе — Toyota (54,2 тысячи машин), третье — Kia (32,3 тысячи машин).
О, 50,1% сразу и 24,6% годовых — великолепные условия! Да ещё и однушка 28 кв. м. на окраине Усть-Зажопинска за 9 млн ₽!
В прекрасное время живём 👍🏻
Через пару лет будем вспоминать с ностальгией эти золотые времена.
ну риски по ипотеке большие - малоли дрон прилетит натовский.... ну то есть обломки....
Великолепные условия, правда для банкиров и приставов
DDoS-ов стало больше, но пожиже.
Прямо как экономика страны — рост бешеный, непонятно где, но все утюги о нём. А по факту выросли только штрафы, налоги и ипотека, а в казне денег всё меньше.
в казне денег всё меньше.Быстрее загнется, быстрее пойдем на новый круг с коротким периодом восстановления и роста.
Как где рост?
Масло выросло в цене.
Яйца растут в цене.
Рост цен на рыбу обещают.
А у вас роста нет.
Коммуналку забыл