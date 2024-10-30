Сбой у «Т-Банка» — пользователи пожаловались, что приложения не открываются

У некоторых также не работает веб-версия личного кабинета.На Downdetector.su свыше 3500 жалоб на проблемы со входом в приложение «Тинькофф» и более 2000 касаются «Т-Банка». Часть клиентов испытывает проблемы со входом в «Т-Инвестиции». Редактор vc.ru не смог войти ни в банковское, ни в брокерское приложение.В «Т-Банке» говорят, что «работают над исправлением ситуации». Аналогичное предупреждение появляется при входе в банковский сервис.Наблюдаете проблемы?ДаНетНе клиент «Т-Банка», хочу узнать результатыНет голосовАнонимныйПервым на vc.ru о проблеме написал Алексей Свеклов.#новости #тбанк
Здравствуйте.
У некоторых клиентов наблюдаются трудности в работе сайта и приложения. Простите нас за это. Исправляем ситуацию.
Просто не пользуйтесь этим банком и проблем не будет ;))
Если у вас нет денег, то не будет проблем с банками. Смекалочка! (Конечно, если вы не вляпались в кредиты.)