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Полина Лааксо
Деньги

Сбой у «Т-Банка» — пользователи пожаловались, что приложения не открываются

У некоторых также не работает веб-версия личного кабинета.

  • На Downdetector.su свыше 3500 жалоб на проблемы со входом в приложение «Тинькофф» и более 2000 касаются «Т-Банка». Часть клиентов испытывает проблемы со входом в «Т-Инвестиции». Редактор vc.ru не смог войти ни в банковское, ни в брокерское приложение.
  • В «Т-Банке» говорят, что «работают над исправлением ситуации». Аналогичное предупреждение появляется при входе в банковский сервис.
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Сбой у «Т-Банка» — пользователи пожаловались, что приложения не открываются

Первым на vc.ru о проблеме написал Алексей Свеклов.

#новости #тбанк

33
10 комментариев
Т-Банк

Здравствуйте.

У некоторых клиентов наблюдаются трудности в работе сайта и приложения. Простите нас за это. Исправляем ситуацию.

2
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Albert Torkhov

Просто не пользуйтесь этим банком и проблем не будет ;))

3
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Gre Li

Если у вас нет денег, то не будет проблем с банками. Смекалочка! (Конечно, если вы не вляпались в кредиты.)

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