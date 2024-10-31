Онлайн-магазины и маркетплейсы призвали увеличить лимиты по рассрочкам, о которых не нужно сообщать в бюро кредитных историй

Многие банки и эксперты, например, считают, что названные структуры фактически оказывают банковские услуги, при этом абсолютно не регулируются ЦБ. И это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав покупателей в рассрочку.
Они настаивают, что рассрочка, выступая фактически кредитом, должна регулироваться в соответствии с подходом, аналогичным банковскому регулированию. Мы внимательно изучаем все аргументы и, уверен, найдем разумный компромисс.
Рассрочки тоже не бесплатные. Там % и комиссия
Рассрочка на то и есть рассрочка, все проценты и комиссии забирает на себя продавец , покупатель не платит никаких процентов и комиссий
Это видимо перед сезоном распродаж и праздников, чтобы народ побольше набрал товаров с рассрочкой, а потом кричать, что мы продали опять на рекордную сумму
ну всем же хорошо в общем-то
Мне кажется, что рассрочка в сумме до 15 тыс рублей самая ходовая.
Она должна быть от 15000, а не до 15000.
Самубийцы - они не понимают что в настоящее время риски невозврата кратно будут расти. Не выиграет их бизнес от такого решения, только больше банкротов на душу населения станет.