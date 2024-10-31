Онлайн-магазины и маркетплейсы призвали увеличить лимиты по рассрочкам, о которых не нужно сообщать в бюро кредитных историй

Многие банки и эксперты, например, считают, что названные структуры фактически оказывают банковские услуги, при этом абсолютно не регулируются ЦБ. И это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав покупателей в рассрочку.

Они настаивают, что рассрочка, выступая фактически кредитом, должна регулироваться в соответствии с подходом, аналогичным банковскому регулированию. Мы внимательно изучаем все аргументы и, уверен, найдем разумный компромисс.