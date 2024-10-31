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Евгения Евсеева
Деньги

Онлайн-магазины и маркетплейсы призвали увеличить лимиты по рассрочкам, о которых не нужно сообщать в бюро кредитных историй

Они не первые выступают за увеличение лимита.

  • Ассоциация участников рынка электронной коммерции, Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ), Ассоциация представителей электронной торговли и Союз электронной торговли направили письмо в ЦБ, Госдуму, правительство и государственно-правовое управление президента с просьбой доработать законопроект о регулировании сервисов рассрочки. Об этом пишут «Ведомости».
  • Если проект оставят в текущей редакции, размер беспроцентных рассрочек будет ограничен 15 тысячами рублей. Этот лимит «не соответствует текущей рыночной практике» и «существенно ограничивает» доступ пользователей к сервисам рассрочки для покупки товаров и услуг.
  • Авторы письма предлагают ввести дифференцированный подход к определению лимитов — в зависимости от категории товаров . А сам лимит — увеличить до 100 тысяч рублей.
  • Также они отмечают, что обязанность передавать данные в БКИ «создаёт дополнительные сложности» для верификации пользователей и увеличивает время, необходимое для завершения транзакции. Это не соответствует «лёгкости» и «быстроте», которые обещают BNPL-сервисы («купи сейчас — плати потом»).
  • Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Ведомостям», что авторы внимательно изучают предложения рынка и «они разные». В ЦБ тоже пообещали изучить предложения.

Многие банки и эксперты, например, считают, что названные структуры фактически оказывают банковские услуги, при этом абсолютно не регулируются ЦБ. И это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав покупателей в рассрочку.

Они настаивают, что рассрочка, выступая фактически кредитом, должна регулироваться в соответствии с подходом, аналогичным банковскому регулированию. Мы внимательно изучаем все аргументы и, уверен, найдем разумный компромисс.

Анатолий Аксаков
  • Законопроект о регулировании сервисов рассрочки, работающих по схеме BNPL, внесли в Госдуму в августе 2024 года. Он предлагает ввести лимит в 15 тысяч рублей на покупку без занесения информации в кредитную историю по одному договору.
  • Максимальный срок расчётов для договоров, заключённых с 1 декабря 2025 года, составит полгода, а с декабря 2027 года — четыре месяца. Штраф для пользователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств должен быть не больше 20% от суммы просрочки.
  • Законопроект ещё не прошёл ни одного чтения в Госдуме, но уже столкнулся с критикой со стороны участников рынков. Против него выступали BNPL-сервисы, банки, участники рынка интернет-торговли и ассоциация турагрегаторов.

#новости

55
22
22
29 комментариев
M K

Рассрочки тоже не бесплатные. Там % и комиссия

3
1
Ответить
Katrinweb

Рассрочка на то и есть рассрочка, все проценты и комиссии забирает на себя продавец , покупатель не платит никаких процентов и комиссий

12
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Рустам

Это видимо перед сезоном распродаж и праздников, чтобы народ побольше набрал товаров с рассрочкой, а потом кричать, что мы продали опять на рекордную сумму

4
1
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Иван Иванов

ну всем же хорошо в общем-то

6
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Данил

Мне кажется, что рассрочка в сумме до 15 тыс рублей самая ходовая.

1
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Mike V. Gorbunov

Она должна быть от 15000, а не до 15000.

2
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Даниил Гудков

Самубийцы - они не понимают что в настоящее время риски невозврата кратно будут расти. Не выиграет их бизнес от такого решения, только больше банкротов на душу населения станет.

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