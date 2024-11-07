Oracle согласилась выкупить долги своей российской «дочки»

Все те годы, пока идут суды, Oracle [пыталась получить] лицензию регулирующих органов США о том, что компания может выплачивать долги, и вот наконец она её получила. Без такой лицензии Oracle не могла никак взаимодействовать с российскими кредиторами из-за санкций.
Не только РФ может "выкупать" бызнесы со скидосом....
Скидки на штрафы....
Скидки на долги... С ипотекой так можно?
Ну давайте не забывать, что
- Долги образовались из-за того, что оракл прекратила поддержку РФ в связи с изменением коньюкторы, санкциями и тд.
- Все это возникло не просто от их внезапного желания, а потому что "что-то случилось" в феврале не по вине самого Оракла
- Из полутора миллиардов долгов на дочке нашли 86 миллионов
То есть по факту, это предложение можно было вообще не делать, дочку можно объявить банкротом, а все кредиторы просто лососнули бы тунца.
Текущие условия и их ограничения продиктованы регулятором на той стороне и помогают получить хотя бы 60 процентов вместо 5. Единственный плюс для Оракла - это позволяет сохранить дочку на случай изменения ситуации. Но стоит ли этот плюс 860 миллионов - вопрос, тут им виднее.
Поэтому в текущих условиях, мне это вообще видится больше жестом доброй воли, а не попыткой кого-то нагнуть и к чему-то принудить.
Как раз таки, в отличие от отжимания бизнесов со скидосом, когда со свободного рынка не дают свободно уходить, потому что что-то в стране может развалиться, хотя проблемы начались из-за действий самой страны.
Ситуации все же кардинально разные.
Красавчики!
Руководство компании оказалось дальновидным!
Красавчики!
А зачем компании это делать? Они же буквально уничтожали своё имущество, покидая Россию, чтобы кредиторам ничего не досталось. Для чего сейчас эти действия? Что они задумали? Эксперты, ваш выход
Полагают, что Трамп принудит геостратега к миру и того можно будет вернуться делать бизнес.