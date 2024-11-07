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Евгения Евсеева
Деньги

Oracle согласилась выкупить долги своей российской «дочки»

Но по цене не более 60% от номинала и при условии, что кредиторы откажутся от новых требований.

  • Об этом на судебном заседании 6 ноября 2024 года заявил представитель компании Артём Антонов, пишет РБК. По поручению Oracle кредиторам разослали письма с предложением о выкупе задолженности.

Все те годы, пока идут суды, Oracle [пыталась получить] лицензию регулирующих органов США о том, что компания может выплачивать долги, и вот наконец она её получила. Без такой лицензии Oracle не могла никак взаимодействовать с российскими кредиторами из-за санкций.

Артём Антонов
  • Из письма следует, что Oracle готова выкупить требования к своей российской «дочке» «Оракл компьютерное оборудование» — но не более чем за 60% от номинала. Условие сделки — отказ от любых новых требований к этому юрлицу.
  • Общая сумма долга перед всеми кредиторами составляет более 1,4 млрд рублей, то есть речь может идти о сумме 840 млн рублей, или $8,5 млн, пишет РБК.
  • Oracle указывает, что «разрешение на выкуп части долга удалось получить по итогам нескольких месяцев взаимодействия с регулятором». Поэтому, согласно выданному разрешению, максимальная сумма, как и другие условия, не могут измениться.
  • Другие варианты компания считает недоступными. Она допускает, что в будущем может появиться опция мирового соглашения, однако для этого ей нужно получить лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), уточняет РБК. Это единственный регулятор, что может выдавать такие разрешения.
  • Факт получения письма от Oracle подтвердили РБК источники в четырёх компаниях-кредиторах, а также конкурсный управляющий по делу о банкротстве российской «дочки» компании Егор Непомнящих. Он отметил, что кредиторы направили компании уточняющие вопросы и ожидают пояснений. В Oracle отказались от комментариев.
Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • В декабре 2022 года ИТ-компания «Крок» потребовала признать «Оракл компьютерное оборудование» банкротом. В феврале 2023-го суд постановил изучить финансовое положение компании и назначил временного управляющего, а в августе признал её банкротом. Кроме «Крок» среди кредиторов — дистрибьюторы «Форс», «Марвел-дистрибуция», а также «Альфа-банк», «Сбер», «Мегафон» и другие.
  • Непомнящий рассказывал, что «Оракл компьютерное оборудование» так и не выплатила 1,43 млрд рублей долгов российским компаниям. По его словам, деньги компания вывела за границу в 2022 году, а оборудование утилизировала.

#новости #oracle

11
55 комментариев
Миио проходил

Не только РФ может "выкупать" бызнесы со скидосом....
Скидки на штрафы....
Скидки на долги... С ипотекой так можно?

13
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ondefeat

Ну давайте не забывать, что
- Долги образовались из-за того, что оракл прекратила поддержку РФ в связи с изменением коньюкторы, санкциями и тд.
- Все это возникло не просто от их внезапного желания, а потому что "что-то случилось" в феврале не по вине самого Оракла
- Из полутора миллиардов долгов на дочке нашли 86 миллионов

То есть по факту, это предложение можно было вообще не делать, дочку можно объявить банкротом, а все кредиторы просто лососнули бы тунца.

Текущие условия и их ограничения продиктованы регулятором на той стороне и помогают получить хотя бы 60 процентов вместо 5. Единственный плюс для Оракла - это позволяет сохранить дочку на случай изменения ситуации. Но стоит ли этот плюс 860 миллионов - вопрос, тут им виднее.

Поэтому в текущих условиях, мне это вообще видится больше жестом доброй воли, а не попыткой кого-то нагнуть и к чему-то принудить.

Как раз таки, в отличие от отжимания бизнесов со скидосом, когда со свободного рынка не дают свободно уходить, потому что что-то в стране может развалиться, хотя проблемы начались из-за действий самой страны.

Ситуации все же кардинально разные.

1
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Vlad

Красавчики!

Ответить
Л Г

Руководство компании оказалось дальновидным!

4
Ответить
Леонид Гнездилов

Красавчики!

3
1
Ответить
One As

А зачем компании это делать? Они же буквально уничтожали своё имущество, покидая Россию, чтобы кредиторам ничего не досталось. Для чего сейчас эти действия? Что они задумали? Эксперты, ваш выход

2
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Денис Демидов

Полагают, что Трамп принудит геостратега к миру и того можно будет вернуться делать бизнес.

4
1
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