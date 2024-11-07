Некоторые банки предупредили автодилеров о разрыве партнёрств за навязывание допуслуг при автокредитовании

В частности «невозвратных».Такое предупреждение разослал партнёрам «Сбер», пишет РБК со ссылкой на представителя банка. Но подход поддержали и другие участники рынка — по рекомендации ЦБ. Тот говорил: допуслуги оказывают не банки, а автосалоны, но те «не поднадзорны» ЦБ, поэтому контролировать их могут сами кредитные организации.В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили, что получили обращения. В них, помимо запрета на навязывание невозвратных продуктов, есть ограничения максимальной суммы услуг и процентного соотношения суммы кредита к «вменённым [дилером] продуктам». Банки запросили и списки поставщиков услуг, чтобы проверить их и согласовать.Источник фото: «Банки.ру» По закону потребитель может отказаться от платных допуслуг и товаров, оформленных вместе с кредитом, в течение 30 дней со сделки и вернуть деньги. Но регулятор указывал, что на рынке автокредитования это получается не всегда. Иногда договор не предполагает возврат денег при отказе — или услуга считается оказанной сразу после подписания.Главред «За рулём» Максим Кадаков сомневается, что новый подход поможет. По его словам, ситуация может измениться, «когда машин станет столько, что их некуда будет девать». Глава проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева полагает, что эффективнее ввести оборотные штрафы за навязывание.Дилеров можно понять — они должны удерживать автослесарей, маляров на своих станциях техобслуживания. Банки, кстати, вообще все в шоколаде. Но представить, что они собрались и решили все поменьше зарабатывать — вряд ли.Максим Кадаков, главред «За рулём», цитата по РБК#новости
Вот так цитата Максима Кадакова, главреда «За рулём», смотрелась был лучше: «Дилеров можно понять — они пидарасы».
Я экономику изнутри знаю. Там все очень плохо. Почти все продажи в кредит или кредит+тредин.
При чем тут маляры и автослесари, когда навязанные «доп.услуги» это никчемная помощь на дороге или флешка с журналом автомобилиста на 350к…
Некоторые банки предупредили автодилеров о разрыве партнёрств за навязывание допуслуг при автокредитованииДавно пора эти шараги прижать, хуже риелтором чесслово
Что вы имеете против риэлторов 🤔😁
Глава проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева тебя ждут давно в "Мурзилке" - куммулятивная маржа никак не влияет на зарплату слесарей, арматурщиков и так далее. З/П сотрудников (а именно доходность от стоимости н/ч) СТО зависит от загрузки самого СТО и качества оказываемых услуг. СТО и отдел продаж а/м новых и с пробегом не делят GM между собой.
И ты, я уверен, знаешь, что такое бонусы за КСО..одним словом, не пиши фигни.. лучше дальше занимайся швейным производством.
Пусть закрывают этих дилеров) почему нельзя как раньше съездить на завод и забрать авто)