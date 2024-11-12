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Артур Томилко
Деньги

День 993: правительство утвердило параметры инвествычета для компенсации повышения налога на прибыль

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 ноября: доллар — 97,95 рубля (на 12 копеек больше, чем 11 ноября), евро — 104,85 рубля (на 60 копеек меньше).

РСПП предложил ЦБ перейти к «таргетированию» валютного курса для участников внешнеэкономической деятельности, пишут «Ведомости». Плавающий курс не эффективен в условиях санкций, считают в организации.

Кто и как адаптируется

Правительство утвердило параметры федерального инвестиционного налогового вычета для частичной компенсации повышения налога на прибыль. С 1 января 2025 года предприятия смогут вернуть 3% расходов на собственное развитие, уменьшив на них сумму налога. Претендовать на инвествычет смогут компании из отраслей обработки, добычи, научных исследований и разработок.

Росимущество подало в арбитражный суд Иркутской области иск об изъятии собственности, принадлежащей холдингу «Объединённые пивоварни», который владеет активами ушедшей из России Heineken. Ведомство требует передать ему сооружение гражданской обороны площадью 160 м², которое находится на бывшем заводе «Хейнекен Байкал».

«Балтика» в конце октября 2024 года зарегистрировала права на марку пива Zatecky Gus, пишет «Ъ». Международные и локальные бренды компании стали частью конфликта с Carlsberg Group после передачи бизнеса последней в управление Росимущества.

Какие есть проблемы и трудности

Производитель молока «Вимм-билль-данн» предупредил розничные сети о повышении отпускных цен на 3,4% с 1 ноября 2024 года. Компания объясняет решение повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов».

Контекст

Доходы факторинговых компаний за девять месяцев 2024-го выросли втрое год к году и достигли 265 млрд рублей, следует из данных профильной ассоциации. Минимум на треть рост обеспечен инфляцией и высокой ключевой ставкой, говорят эксперты.

За январь-октябрь 2024 года в России установили около 11,7 тысячи лифтов зарубежного производства — 34% от всего объёма, выяснил «Ъ». Большая часть поставок пришлась на Китай (4,7 тыс. штук), Белоруссию (4,1 тыс.), Турцию (1,75 тыс.). До санкций, в 2021 году, доля иностранного лифтового оборудования составляла 25%.

Новости предыдущего дня, 11 ноября — здесь.

#новости

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58 комментариев
Слегка Придурковатый

«Компания объясняет решение повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов»

Коровы стали есть более вкусную траву (невкусную категорически отказываются), доярки к ферме на Бентли приезжают, да и в целом русский человек становится всё богаче и богаче.

Так что повышение на 3,4% как-то неоправданно низкое. Нужно хотя бы на 14,88% поднять, ящетаю.

8
1
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Black7

Телочки по Турциям гоняют, а путевки стали дороже

1
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Станислав Кочергин

Там еще логистика.

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Вадим Д.

До санкций доля иностранного лифтового оборудования составляла 25%Сейчас 34%. Ну здесь точно на пользу, хуже щёлковского завода не сделают.

6
2
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Allestor Klei

У меня в прошлом доме были лифты из Могилево. Ездил, будто бы на советском жд составе передвигаюсь

1
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Вадим Д.

Плавающий курс не эффективен в условиях санкцийЗафиксировать, запретить — опыт есть.

5
1
1
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vasiliy bykov

Мсмк по запрещенке

1
1
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