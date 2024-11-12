За январь-октябрь 2024 года в России установили около 11,7 тысячи лифтов зарубежного производства — 34% от всего объёма, выяснил «Ъ». Большая часть поставок пришлась на Китай (4,7 тыс. штук), Белоруссию (4,1 тыс.), Турцию (1,75 тыс.). До санкций, в 2021 году, доля иностранного лифтового оборудования составляла 25%.
«Компания объясняет решение повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов»
Коровы стали есть более вкусную траву (невкусную категорически отказываются), доярки к ферме на Бентли приезжают, да и в целом русский человек становится всё богаче и богаче.
Так что повышение на 3,4% как-то неоправданно низкое. Нужно хотя бы на 14,88% поднять, ящетаю.
Телочки по Турциям гоняют, а путевки стали дороже
Там еще логистика.
До санкций доля иностранного лифтового оборудования составляла 25%Сейчас 34%. Ну здесь точно на пользу, хуже щёлковского завода не сделают.
У меня в прошлом доме были лифты из Могилево. Ездил, будто бы на советском жд составе передвигаюсь
Плавающий курс не эффективен в условиях санкцийЗафиксировать, запретить — опыт есть.
Мсмк по запрещенке