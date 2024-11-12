День 993: правительство утвердило параметры инвествычета для компенсации повышения налога на прибыль

Правительство утвердило параметры федерального инвестиционного налогового вычета для частичной компенсации повышения налога на прибыль. С 1 января 2025 года предприятия смогут вернуть 3% расходов на собственное развитие, уменьшив на них сумму налога. Претендовать на инвествычет смогут компании из отраслей обработки, добычи, научных исследований и разработок.