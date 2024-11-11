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Артур Томилко
Деньги

День 992: власти обеспокоились притоком денег бизнеса на депозиты вместо инвестиций

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 ноября: доллар — 97,83 рубля (почти на 24 копейки меньше, чем 8 ноября), евро — 105,45 рубля (на 12 копеек меньше).

В сентябре 2024 года ставки по депозитам для физлиц обновили многолетние максимумы и превысили 17,6-22% годовых, следует из данных ЦБ.

Кто и как адаптируется

ГК «Элемент», которая занимается производством микроэлектроники, заключила с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) договор на поставку компонентов для SSJ 100 и МС-21. Речь о микроконтроллерах, микросхемах памяти, силовых транзисторах и других устройствах. Сумма контракта — больше 2 млрд рублей.

Бывший чартерный перевозчик iFly обсуждает с «Аэрофлотом» передачу трёх оставшихся у него Airbus A330 в «мокрый лизинг», выяснил «Ъ». Детали сделки пока не утверждены. В 2023 году iFly надеялась выкупить эти самолеты за счет ФНБ у американского лизингодателя, но не получила деньги.

Какие есть проблемы и трудности

Российские власти обеспокоились притоком денег бизнеса на депозиты вместо инвестиций, узнало РБК. По данным собеседников издания, в правительстве обсуждают меры, которые сделают депозиты менее привлекательными для компаний. Среди возможных решений — дополнительное регулирование банков со стороны ЦБ.

Контекст

Товарооборот России и Африки достиг исторического максимума в $24,5 млрд, заявил глава МИД Сергей Лавров. Российский экспорт составил $21,2 млрд.

Новости предыдущего дня, 10 ноября — здесь.

#новости

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61 комментарий
ВИНКЕВИЧ

Да ладно, не беспокойтесь!

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Black7

Мы ещё от этой двадцатилетки не отошли, спасибо

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Сергей Буров

спасибо ,дорогой, мы уже чувствуем

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Макс Кэнари

Еще бы, скоро Смутное время повториться может

1
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S.Capusta

Товарооборот России и Африки достиг исторического максимума в $24,5 млрд

15
1
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Томский Сибирячок

Добавлю ремарку для картинки:
Россия поставляет в Африку: продовольствия, удобрения, зерновые, химпродукцию, машины и оборудование. Так же услуги по поддержке и наведению порядка.

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Олеся Новоженина

По всему городу висят баннеры «вклад 21%», желтый банк вообще дает 24%. Лично знаю людей, продавших квартиру и вложивших деньги на вклады. Странно в такое время питать большие надежды в акциях или долгосрочных облигациях…

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