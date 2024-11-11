День 992: власти обеспокоились притоком денег бизнеса на депозиты вместо инвестиций

ГК «Элемент», которая занимается производством микроэлектроники, заключила с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) договор на поставку компонентов для SSJ 100 и МС-21. Речь о микроконтроллерах, микросхемах памяти, силовых транзисторах и других устройствах. Сумма контракта — больше 2 млрд рублей.
Да ладно, не беспокойтесь!
Мы ещё от этой двадцатилетки не отошли, спасибо
спасибо ,дорогой, мы уже чувствуем
Еще бы, скоро Смутное время повториться может
Товарооборот России и Африки достиг исторического максимума в $24,5 млрд
Добавлю ремарку для картинки:
Россия поставляет в Африку: продовольствия, удобрения, зерновые, химпродукцию, машины и оборудование. Так же услуги по поддержке и наведению порядка.
По всему городу висят баннеры «вклад 21%», желтый банк вообще дает 24%. Лично знаю людей, продавших квартиру и вложивших деньги на вклады. Странно в такое время питать большие надежды в акциях или долгосрочных облигациях…