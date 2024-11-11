День 992: власти обеспокоились притоком денег бизнеса на депозиты вместо инвестиций

Бывший чартерный перевозчик iFly обсуждает с «Аэрофлотом» передачу трёх оставшихся у него Airbus A330 в «мокрый лизинг», выяснил «Ъ». Детали сделки пока не утверждены. В 2023 году iFly надеялась выкупить эти самолеты за счет ФНБ у американского лизингодателя, но не получила деньги.