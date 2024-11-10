День 991: за девять месяцев 2024 года число выездов россиян за границу выросло на 7% год к году — до 22,4 млн поездок

За девять месяцев 2024 года количество выездов россиян за границу выросло на 7% год к году — до 22,4 млн поездок, пишет РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ. Годом ранее за этот период россияне выезжали за границу 21 млн раз.