День 991: за девять месяцев 2024 года число выездов россиян за границу выросло на 7% год к году — до 22,4 млн поездок

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: Maria Tyutina / PexelsКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 9-11 ноября: доллар — 97,83 рубля (почти на 24 копейки меньше, чем 8 ноября), евро — 105,45 рубля (на 12 копеек меньше).КонтекстЗа девять месяцев 2024 года количество выездов россиян за границу выросло на 7% год к году — до 22,4 млн поездок, пишет РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ. Годом ранее за этот период россияне выезжали за границу 21 млн раз.Среди стран-лидеров, куда россияне выезжали чаще всего, — Турция, Китай, ОАЭ, Египет и Таиланд, а также Абхазия, Казахстан, Грузия, Армения и Азербайджан. Статистика учитывает пересечения границы со всеми целями: деловыми, туристическми и другими.График РБКСредняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в ноябре 2024 года составила 32,9 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 47,4 тысячи, подсчитали для «Ъ» в «ЦИАН.Аналитике». За месяц значения сократились на 1% и 2% соответственно.По данным «Авито Недвижимости», по итогам октября средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в целом составила 33 тысячи рублей в месяц. К сентябрю показатель сократился на 6%.Россия достигнет пика выпуска в прокат фильмов в 2026 году, сообщила ТАСС министр культуры Ольга Любимова. По её словам, «для устойчивого развития отрасли» требуется около 300 релизов отечественных кинопроизводителей в год, из которых 60 должны быть крупными.В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, за январь-октябрь 2024-го — 170. Учитывая увеличение с 2022 года объёма господдержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году.Ольга Любимова, министр культуры РоссииНовости предыдущего дня, 9 ноября — здесь.#новости
ок, Турция - ворота в окружающий мир
Казахстан - импорт
Китай - челноки
но 5 млн в Абхазию? Люди совсем себя не уважают?
Говорят, там у туристов не бывает твердого стула
Китай - как ворота в остальную Азию, через Китай много рейсов с пересадкой
Так это туда сюда ездят абхазы, отсюда такая статистика.
Ну на словах выглядит заманчиво «типа Краснодарского края только дешевле», я даже знаю довольно много людей кто тут ездил один раз и ни одного кто туда вернулся потом)
Удивлен, что не включили туристов в ЛДНР, если честно